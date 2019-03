Jibo robot kondigt eigen einde aan

De sociale robot Jibo, een alternatief voor Alexa, Siri en Google Assistant die er iets vriendelijker uitziet, zal binnenkort stoppen met functioneren. De robot kondigt dat op eenvoudig verzoek zelf aan na een recente update. De servers achter het IoT-toestel worden afgesloten.

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: "Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello." pic.twitter.com/Sns3xAV33h