De Amerikaanse toezichthouder FTC gaat nieuwe regels maken rond het zogeheten 'recht op reparatie'. Bedrijven zouden het onder meer moeilijker krijgen om reparaties door derden tegen te werken.

De Federal Trade Commission, de Amerikaanse mededingingsautoriteit, gaat nieuwe regels opstellen rond het beperken en tegenwerken van reparaties door derde partijen. Grote techbedrijven zoals bijvoorbeeld Apple maken het vaak moeilijk om reparaties te laten uitvoeren buiten de eigen winkels om. Met de nieuwe regels moeten gebruikers meer keuze krijgen over wie hun toestel repareert.

De opdracht is onderdeel van een uitvoerend bevel van Amerikaans president Joe Biden. De FTC gaat nu richtlijnen opstellen die de concurrentie op de markt moeten verbeteren. In het uitvoerende bestel staat onder meer dat reparaties duurder en tijdrovender zijn door restricties die fabrikanten op dat vlak opleggen.

Lees ook: Europese Commissie wil recht op reparatie smartphones invoeren

De FTC is al langer kritisch over de wijze waarop techbedrijven met dit onderwerp omgaan. Zo uitte de toezichthouder eerder kritiek op de barrières die techbedrijven opwierpen om apparaten zelf te repareren. Ook in de Europese Unie is er aandacht voor het onderwerp. Zo nam het Europees Parlement eind 2020 nieuwe regels aan voor de repareerbaarheid van apparaten.

In samenwerking met Dutch IT Channel

De Federal Trade Commission, de Amerikaanse mededingingsautoriteit, gaat nieuwe regels opstellen rond het beperken en tegenwerken van reparaties door derde partijen. Grote techbedrijven zoals bijvoorbeeld Apple maken het vaak moeilijk om reparaties te laten uitvoeren buiten de eigen winkels om. Met de nieuwe regels moeten gebruikers meer keuze krijgen over wie hun toestel repareert.De opdracht is onderdeel van een uitvoerend bevel van Amerikaans president Joe Biden. De FTC gaat nu richtlijnen opstellen die de concurrentie op de markt moeten verbeteren. In het uitvoerende bestel staat onder meer dat reparaties duurder en tijdrovender zijn door restricties die fabrikanten op dat vlak opleggen.De FTC is al langer kritisch over de wijze waarop techbedrijven met dit onderwerp omgaan. Zo uitte de toezichthouder eerder kritiek op de barrières die techbedrijven opwierpen om apparaten zelf te repareren. Ook in de Europese Unie is er aandacht voor het onderwerp. Zo nam het Europees Parlement eind 2020 nieuwe regels aan voor de repareerbaarheid van apparaten.In samenwerking met Dutch IT Channel