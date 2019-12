Priority Software België, het vroegere Optimize Group, heeft een nieuwe topman. Johan Pintens wordt er managing director.

Pintens was tot voor kort managing partner bij Netsuite-specialist en Cronos-dochter Dynappco. Daarvoor werkte hij ruim 21 jaar voor Oracle waar hij op het einde van zijn loopbaan senior account executive voor Cloud Application Sales was.

Priority Software België is de nieuwe naam van het in maart overgenomen Optimize Group uit Overpelt. Het bedrijf telt vandaag 35 mensen in ons land en focust zich op ERP, BI, en CRM. Wereldwijd is het Israëlische bedrijf actief in 40 landen bij 75.000 bedrijven, in ons land heeft het meer dan duizend klanten.

Pintens volgt Frank Volders op. Hij was CEO van het oude bedrijf. De nieuwe topman krijgt de functie van managing director.