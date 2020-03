John Baekelmans wordt binnenkort CEO van Rombit. Tegelijk wordt Wouter De Geest (ex-BASF) er voorzitter.

Baekelmans is momenteel vicepresident System & Software Solutions bij imec, waar hij ook het bestuur van imec Nederland op zich neemt. Vanaf april ruilt hij die functie voor die van CEO bij het Antwerpse technologiebedrijf Rombit

Baekelmans werkt sinds 2016 voor imec. Daarvoor was hij jarenlang actief bij Cisco waar hij op het einde CTO van de Internet of Everything Solutions Group was. Ook was hij even CTO van Fifthplay. Momenteel zit hij in de raad van bestuur van The Beacon.

Gelijk met de nieuwe CEO wordt Wouter De Geest voorzitter van het bedrijf. De Geest was tot eind vorig jaar CEO van BASF België en is vandaag ook voorzitter van VOKA.

Oprichter en hoofdaandeelhouder Jorik Rombouts blijft wel aan boord. Hij gaat zich voltijds focussen op het internationale luik van Rombit. "Ik ben enorm tevreden dat Baekelmans en De Geest ingegaan zijn op mijn vraag om een actieve rol in het bestuur op te nemen. Ze maken al jaren deel uit van mijn adviesraad en kennen het bedrijf door en door,' aldus Rombouts in een mededeling.

Rombit bestaat sinds 2012 en telde in oktober vorig jaar zo'n zestig werknemers en een omzet van zo'n zes miljoen euro. In oktober haalde het bedrijf tien miljoen euro op om verder te groeien. Het bedrijf focust zich vooral op de industrie en specifiek haven, petrochemie en andere complexe industriële omgevingen.

Baekelmans is momenteel vicepresident System & Software Solutions bij imec, waar hij ook het bestuur van imec Nederland op zich neemt. Vanaf april ruilt hij die functie voor die van CEO bij het Antwerpse technologiebedrijf RombitBaekelmans werkt sinds 2016 voor imec. Daarvoor was hij jarenlang actief bij Cisco waar hij op het einde CTO van de Internet of Everything Solutions Group was. Ook was hij even CTO van Fifthplay. Momenteel zit hij in de raad van bestuur van The Beacon.Gelijk met de nieuwe CEO wordt Wouter De Geest voorzitter van het bedrijf. De Geest was tot eind vorig jaar CEO van BASF België en is vandaag ook voorzitter van VOKA.Oprichter en hoofdaandeelhouder Jorik Rombouts blijft wel aan boord. Hij gaat zich voltijds focussen op het internationale luik van Rombit. "Ik ben enorm tevreden dat Baekelmans en De Geest ingegaan zijn op mijn vraag om een actieve rol in het bestuur op te nemen. Ze maken al jaren deel uit van mijn adviesraad en kennen het bedrijf door en door,' aldus Rombouts in een mededeling.Rombit bestaat sinds 2012 en telde in oktober vorig jaar zo'n zestig werknemers en een omzet van zo'n zes miljoen euro. In oktober haalde het bedrijf tien miljoen euro op om verder te groeien. Het bedrijf focust zich vooral op de industrie en specifiek haven, petrochemie en andere complexe industriële omgevingen.