De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo woensdagavond.

Nog maar enkele uren geleden hadden Spaanse rechters beslist dat hij mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

McAfee raakte vooral bekend met het gelijknamige antivirusbedrijf McAfee dat hij in 1987 oprichtte. Maar beiden staan vandaag los van elkaar. John McAfee heeft sinds 1994 niets meer te maken met het bedrijf, maar sprak zich nog wel regelmatig uit over zijn bedrijf. Met onder meer een video over hoe je McAfee software verwijdert.

Moord en wapens

Maar de excentrieke miljonair kwam de laatste vijftien jaar vooral in het nieuws met zaken die weinig met technologie te maken hadden. Hij woonde in Belize waar hij ervan verdacht werd zijn buurman te hebben vermoord. In recente jaren werd hij onder meer gespot op zijn jacht vol (oorlogs)wapens waarvoor hij ook werd gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Zijn leven is deels verfilmd in de documentaire Gringo: The Dangerous Life of John McAfee.

Op Twitter deed hij dan weer de ene gekke uitspraak na de andere. Hij stelde zich kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en 2020, maar zonder al te concrete of geloofwaardige campagne.

Cryptomunten

Die uitspraken gingen regelmatig over cryptomunten. Zo beweerde hij in 2017 dat bitcoin tegen eind 2020 een half miljoen dollar waard zou zijn. Later stelde hij dat bij naar één miljoen dollar en beweerde hij dat hij zijn eigen penis zou opeten mocht hij fout zitten. Bitcoin heeft die waarde nooit bereikt en later kwam hij terug op die uitspraak.

De tweets over cryptomunten deden hem uiteindelijk de das om. Hij werd in het najaar van 2020 gearresteerd in Barcelona op verdenkingen van belastingfraude. Ook zou hij verdiend hebben met het aanraden van cryptomunten. Dat zorgde voor zijn aanhouding, waarbij hij nu normaal zou worden uitgeleverd aan de VS.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Nog maar enkele uren geleden hadden Spaanse rechters beslist dat hij mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.McAfee raakte vooral bekend met het gelijknamige antivirusbedrijf McAfee dat hij in 1987 oprichtte. Maar beiden staan vandaag los van elkaar. John McAfee heeft sinds 1994 niets meer te maken met het bedrijf, maar sprak zich nog wel regelmatig uit over zijn bedrijf. Met onder meer een video over hoe je McAfee software verwijdert.Maar de excentrieke miljonair kwam de laatste vijftien jaar vooral in het nieuws met zaken die weinig met technologie te maken hadden. Hij woonde in Belize waar hij ervan verdacht werd zijn buurman te hebben vermoord. In recente jaren werd hij onder meer gespot op zijn jacht vol (oorlogs)wapens waarvoor hij ook werd gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Zijn leven is deels verfilmd in de documentaire Gringo: The Dangerous Life of John McAfee.Op Twitter deed hij dan weer de ene gekke uitspraak na de andere. Hij stelde zich kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en 2020, maar zonder al te concrete of geloofwaardige campagne.Die uitspraken gingen regelmatig over cryptomunten. Zo beweerde hij in 2017 dat bitcoin tegen eind 2020 een half miljoen dollar waard zou zijn. Later stelde hij dat bij naar één miljoen dollar en beweerde hij dat hij zijn eigen penis zou opeten mocht hij fout zitten. Bitcoin heeft die waarde nooit bereikt en later kwam hij terug op die uitspraak.De tweets over cryptomunten deden hem uiteindelijk de das om. Hij werd in het najaar van 2020 gearresteerd in Barcelona op verdenkingen van belastingfraude. Ook zou hij verdiend hebben met het aanraden van cryptomunten. Dat zorgde voor zijn aanhouding, waarbij hij nu normaal zou worden uitgeleverd aan de VS.Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.