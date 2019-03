Joris Leupen volgt Geert Degezelle op bij Telindus Nederland

Leupen (40), een Nederlander, zal zich toeleggen op de transformatie van Telindus als end-to-end IT dienstverlener. Hij werkt al vijftien jaar bij Telindus en was eerder al manager sales, director technical operations en director of managed services.

Hij was ook betrokken bij de integratie tussen Proximus en Telindus en de samenvoerging van Telindus en ISIT, net als bij de overnames van Umbrio en Codit. Ook is hij mede verantwoordelijk voor het strategisch plan van Telindus Nederland.

In zijn nieuwe rol volgt Leupen Geert Degezelle op. Vorige week raakte bekend dat hij Telindus Nederland inruilt om vanaf 1 april CEO van Cheops te worden, waar hij Filip Goos opvolgt.