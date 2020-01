De juridische actualiteitswebsite Jubel.be gaat niet in beroep tegen de veroordeling van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor zijn cookiebeleid. Eind 2019 kreeg Jubel.be als eerst site in België een 'cookieboete' opgelegd van 15.000 euro.

In overleg met het moederbedrijf van Jubel.be, KnopsPublishing, werd besloten om niet in beroep te gaan tegen de geldboete en 'het hoofdstuk voorgoed af te sluiten'. Op zijn blog stelt KnopsPublishing niettemin dat het voldoende redenen had om wél beroep aan te tekenen. Het bedrijf is van mening dat de Gegevensautoriteit een voorbeeld wilde stellen, maar daarbij koos voor 'de weg van de willekeur'.

Tegelijk onderstreept Jubel.be de noodzaak van een waterdicht privacy- en cookiebeleid. De website is bovendien vragende partij voor een transparanter wetgevend en technisch kader omtrent de GDPR in België.

Jubel.be kreeg de cookieboete vorig jaar opgelegd omdat de Gegevensbeschermingsautoriteit meende dat bezoekers niet echt de kans kregen om cookies op de website te weigeren. Daarmee voldeed de site volgens de autoriteit niet aan de cookiewet.

