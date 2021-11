De tunnels Jubelpark en Wet in de richting van het centrum van Brussel zijn vrijdagochtend geblokkeerd als gevolg van een actie van Uber-chauffeurs. Ook de Tervurentunnel is afgesloten, meldt Brussel Mobiliteit. De actie veroorzaakte meteen verkeershinder.

Het hof van beroep oordeelde woensdag dat chauffeurs niet langer mogen werken met de Uber-app. Ze baseerde die beslissing op de regionale taxiwet uit 1995, dus van voor de komst van de smartphone. De demonstranten roepen de Brusselse regering daarom op nieuwe wetgeving in te voeren. 'We gaan Brussel elke dag blokkeren en een 'slakkenmars houden tot we een antwoord krijgen van het kabinet van Rudi Vervoort (de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nvdr.)', waarschuwde Fernando Redondo, voorzitter van de Belgische Vereniging van Limousinechauffeurs (ABCL) woensdag.

De chauffeurs met een VVB-licentie (verhuur van voertuigen met een bestuurder), die de Uber-app gebruiken om mensen tegen betaling te vervoeren, hadden woensdag en donderdag al actiegevoerd.

