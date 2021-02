De kans dat er identiteitsfraude kan worden gepleegd met de persoonsgegevens die in Nederland zijn gestolen uit de coronasystemen van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), is klein. Dat stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Bij het datalek zijn onder meer adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers (bsn) bemachtigd. Maar met alleen die gegevens kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten, aldus de RvIG. Het burgerservicenummer is volgens de dienst een zogenaamd 'informatieloos' nummer. De overheid gebruikt het alleen bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met burgers. Voor bijvoorbeeld het openen van een bankrekening is ook een (kopie van een) identiteitsdocument nodig, zoals een paspoort of een documentnummer.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert onder meer de Basisregistratie Personen en geeft burgerservicenummers uit. Ook is het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) bij de dienst ondergebracht. Nederlanders die bang zijn dat hun persoonsgegevens zijn gelekt, kunnen contact opnemen met de GGD. Als er inderdaad misbruik van de gegevens is gemaakt, verwijst de GGD door naar het CMI en kan er aangifte worden gedaan.

