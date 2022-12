De Amerikaanse rapper Kanye West is terug op Instagram, nadat zijn Twitter-account afgelopen vrijdag werd opgeschort. Het is de eerste keer sinds begin oktober dat de rapper weer op het platform actief is. De artiest insinueert in de nieuwe post dat Elon Musk, de nieuwe baas van Twitter, mogelijk een kloon is.

'Ben ik de enige die denkt dat Elon mogelijk half Chinees is?', schrijft de rapper. 'Heb je ooit kinderfoto's van hem gezien? Laat een Chinees genie met een Zuid-Afrikaans supermodel paren en we hebben een Elon.'

West vervolgt: 'Ik zeg een Elon, want ze hebben waarschijnlijk tien tot dertig Elons gemaakt en hij is de eerste genetische hybride die is blijven plakken'. In een reactie op Twitter zegt Musk dat hij het commentaar opvat als een compliment. Volgens de Amerikaanse rapper is zijn Instagram-post ook als compliment bedoeld.

Het Twitter-account van West werd vorige week opgeschort nadat hij een afbeelding van een hakenkruis had geplaatst. Daarmee zou hij de regels van het platform hebben geschonden over aanzetten tot geweld.

De tweet kwam kort nadat West in een interview zijn waardering voor Adolf Hitler had uitgesproken en daden van de nazi's had verdedigd. Dat kwam de artiest op veel kritiek te staan.

