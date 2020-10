AMD zag de afgelopen drie maanden haar omzet en winst stevig toenemen. Ook de komende maanden verwacht het bedrijf positieve cijfers.

De Amerikaanse chipmaker zet in haar derde kwartaal een omzet van 2,8 miljard dollar neer, 56 procent meer dan een jaar geleden. De operationele winst stijgt met 141 procent naar 449 miljoen dollar en de nettowinst gaat naar 390 miljoen dollar (+225 procent). De bruto marge ligt op 44 procent, één procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

"Ons bedrijf kon versnellen in het derde kwartaal door sterke vraag naar pc, gaming en datacenterproducten die voor een record in de kwartaalomzet zorgden," zegt Dr. Lisa Su, voorzitter en CEO van AMD.

"Dit is ons vierde kwartaal op rij met meer dan 25 procent jaar-op-jaar omzetgroei, wat ons momentum bij klanten bevestigt. We zitten in de juiste positie om de beste groei te verwezelijken naarmate we ons leidend productportfolio verder uitbreiden met lanceringen van de volgende generaties Ryzen, Radeon en EPIC processors."

CPU's en GPU's

De afdeling computing en graphics, dat zijn de CPU's voor pc's en de GPU's voor grafische kaarten, waren afgelopen kwartaal goed voor een omzet van 1,67 miljard dollar omzet, een stijging van 31 procent op jaarbasis.

Volgens AMD is dat te danken aan stijgende interesse in de Ryzen processors, maar haalde het minder omzet uit grafische kaarten. Al ligt de omzet van die laatste wel hoger dan een kwartaal geleden. De gemiddelde verkoopprijs van de grafische kaarten daalt, al wijt AMD dat aan de productcyclus. AMD stelt morgen haar nieuwe generatie grafische kaarten voor, waardoor kopers mogelijk hun aankoop nog even uitstellen.

Zakelijke markt

In het segment enterprise, embedded en semi-custom producten tekent het bedrijf een omzet van 1,13 miljard dollar op, een stijging van 116 procent op jaar basis. Hier wijst het bedrijf naar een betere verkoop van semi-custom producten en de EPYC processors. EPYC zijn de CPU's die AMD voor de servermarkt aanbiedt. Semi-custom producten komen neer op de op maat gemaakte chips of SoC's, met als bekendste voorbeeld de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S die binnenkort verschijnen.

AMD zit momenteel op een bijzonder hoogtepunt. Terwijl voornaamste concurrent Intel al geruime tijd met technische problemen kampt weet het bedrijf zowel consumenten als zakelijke klanten te imponeren met nieuwe productgeneraties. Het bedrijf steekt ook zakelijk een tandje bij, zo kondigde het gisteren de overname van Xilinx aan, waarmee het haar voetafdruk in het datacenter uitbreidt.

AMD verwacht in het komende kwartaal een omzet van rond de drie miljard dollar. Daarvoor wijst het onder meer naar haar nieuwe Ryzen CPU's, die recent zijn voorgesteld en begin november te koop zijn.

