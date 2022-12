Een Keniaanse ngo en twee Ethiopische burgers hebben woensdag in Kenia een klacht ingediend tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook. Ze eisen dat het Amerikaanse bedrijf een fonds van 1,6 miljard dollar lanceert om slachtoffers van online haatspraak te helpen.

De klacht houdt verband met de oorlog in Tigray, waar het Ethiopische regeringsleger sinds november 2020 strijdt tegen regionale dissidenten. Het conflict heeft de etnische haat aangewakkerd in Ethiopië.

Volgens de klagers heeft Facebook via zijn algoritme bijgedragen tot de verspreiding van die haat. Een van de klagers is een Ethiopiër die oorspronkelijk afkomstig is uit Tigray, Abrham Meareg. Zijn vader, een chemieprofessor, werd gedood in november 2021.

In de weken daarvoor was in publicaties opgroepen tot moord. Facebook zou getreuzeld hebben bij het weghalen van die boodschappen, ondanks herhaaldelijke meldingen. "Als Facebook de verspreiding van de haat had gestopt en de publicaties correct had gemodereerd, dan was mijn vader nog in leven", aldus Meareg, die dit jaar vluchtte naar de Verenigde Staten.

Een andere betrokkene is een lid van Amnesty International in Ethiopië, Fisseha Tekle. Zij schreef verschillende rapporten over mensenrechtenschendingen en werd slachtoffer van online haat omdat ze uit Tigray afkomstig was.

Meta wil geen commentaar bij de klacht, die het bedrijf naar eigen zeggen nog niet heeft ontvangen. Een woordvoerder zegt wel dat haat en aanzetten tot geweld ingaan tegen de regels van Facebook. "We investeren massaal in ploegen en technologie om die inhoud te vinden en te verwijderen."

Meta heeft al een historiek van het tolereren van haatspraak. In die mate dat het ook als mede verantwoordelijke wordt gezien voor een genocide in Myanmar. Daar werd de terreurregel van Facebook misbruikt om tegenstanders het zwijgen op te leggen. Intussen werden desinformatie en haatspraak wel volop verspreid, wat een grote golf van geweld veroorzaakte. Deze zomer nog bleek dat het perfect mogelijk blijft om advertenties te plaatsen die oproepen tot haat, geweld en zelfs verkrachting. Meta zegt telkens dat het veel doet tegen dergelijke pogingen, maar de feiten weerleggen dat.

