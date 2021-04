Er blijkt een 'killswitch' in oude PlayStation consoles te zitten die hen afhankelijk maakt van externe servers. Als het probleem niet verholpen wordt, kunnen PS3 en PS4 in de toekomst onbruikbaar worden.

Het grote voordeel van veel oude consoles tegenover, pakweg, streamingdiensten, is dat ze blijven werken. Mits het juiste onderhoud en af en toe een nieuwe batterij kan je Super Mario Bros op die eerste generatie GameBoy nog gewoon spelen. Een SNES of PlayStation 2 moet misschien afgestoft, maar het ding werkt nog wel, ongeacht welke servers er uit de ether gaan.

Dat ligt, zo blijkt nu, mogelijk anders voor derde en vierde generatie consoles, toch die van Sony. Een technische keuze die al een tijd bekend is, en die PS3 en PS4 afhankelijk maakt van de PlayStation Network servers, baart deze maand extra zorgen nu Sony aangegeven heeft dat het downloadwinkels voor oudere platformen gaat sluiten. Dat meldt Ars Technica.

Gamers kunnen nog altijd hun oude gedownloade spellen van die winkels spelen, maar het idee leeft nu dat Sony over enkele jaren ook de PSN-serves voor die oudere platformen uit de ether kan halen, waardoor een reeks games - ook degene die je op fysieke drager hebt gekocht of die volledig offline gespeeld kunnen worden - op een bepaald punt niet meer zouden werken. Gebruikers zouden zo gedwongen worden nieuwere consoles te kopen, iets wat men ook wel 'planned obsolescence' of geplande veroudering noemt.

Klein batterijtje, groot probleem

Het probleem zit hem in de CMOS-batterij in een PS3 en PS4. Dat kleine batterijtje zit in elke console en gaat zo'n tien à twintig jaar mee. Je kan het ding ook vervangen als het leeg is, maar wanneer de CMOS-batterij even uit staat, vraagt Sony's firmware dat het toestel zich verbindt met PSN om de interne klok te synchroniseren.

Voordat er een game gespeeld kan worden dat die interne klok nodig heeft, zal je dus met PSN moeten verbinden. Die check is nodig voor PS3-games die je uit de online winkel hebt gedownload, en voor zowat elk spel dat je hebt gekocht voor PS4. Een en ander zou te maken hebben met een check op de tijdslimiet waarin je bepaalde games kunt spelen (bijvoorbeeld onder een PS Now abonnement). Op PS4 zou de klok-check ook gebruikt worden om zeker te zijn dat je geen PSN-trofeeën hebt gewonnen voordat zoiets mogelijk is.

Wat de reden ook is, tenzij de firmware wordt aangepast, zal je om de tien à twintig jaar even met je console op PSN moeten gaan. Voor vroege PS3-modellen kan het al bijna zo ver zijn. En dan is het dus hopen dat Sony die servers in de lucht houdt.

