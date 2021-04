Privacy-activist Max Schrems en zijn organisatie Noyb hebben in Frankrijk klacht ingediend tegen Google vanwege vermeende schendingen van de Europese privacyregels bij advertenties. De klacht werd neergelegd bij de Franse toezichthouder CNIL.

Google zou geen toestemming vragen van gebruikers voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties op smartphones met het mobiele besturingssysteem Android van het Amerikaanse bedrijf. Daarom heeft Schrems met zijn lobbygroup Noyb klacht neergelegd.

Hij stelt dat Google de wet overtreedt door geen toestemming te vragen voor die reclametool. De activist nam eerder ook al Apple op de korrel vanwege een vergelijkbare zaak. Hij diende daarover klachten in bij de Duitse en Spaanse privacywaakhonden. Schrems voert ook al jaren een campagne tegen Facebook over regels rond privacy.

In Frankrijk ligt Apple al langer onder vuur, niet alleen bij privacy-activisten maar ook bij een lobbygroep voor beginnende bedrijven en een groep investeerders. Ook zij vinden dat het technologieconcern de regels van de Europese Unie rond privacy schendt met het verzamelen van gebruikersgegevens. De CNIL is bezig die klacht te onderzoeken.

