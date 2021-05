Een groep ngo's, onder leiding van Privacy International (PI), laat weten dat er in vijf Europese landen klachten zijn ingediend tegen Clearview Al, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in gezichtsherkenningstechnologie. Die technologie is erg populair bij politiediensten, maar tegelijkertijd controversieel.

'De klachten zijn ingediend bij de privacywaakhonden in Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk', aldus PI. Ze hebben vooral betrekking op de verkoop van de gezichtsherkenningstechnologie aan politiediensten. De Britse ngo zegt voor de claim te vertrouwen op 'bewijsmateriaal verkregen door PI-personeel' en technische en juridische analyses van het product van Clearview AI.

Internet afschuimen

In hun klachten hekelen de organisaties het gebruik van een machine die het internet afschuimt en afbeeldingen zoekt van gedetecteerde menselijke gezichten. Met behulp van een algoritme worden die beelden vervolgens verzameld in een database, waarvan de toegang wordt verkocht aan politie en particuliere bedrijven.

'De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is heel duidelijk over de doeleinden waarvoor een bedrijf persoonsgegevens kan gebruiken', aldus PI. "Het verzamelen van onze unieke gelaatstrekken en die delen met politie en andere groepen, druist volledig in tegen wat een internetgebruiker zou verwachten.'

Britse en Australische toezichtshouders op het gebied van gegevensbescherming zijn vorig jaar al een gezamenlijk onderzoek gestart naar het Californische bedrijf. In februari 2021 bleek uit een Canadees rapport ook al dat Clearview AI massa-inspectie uitvoerde in Canada. In het rapport stond dat het bedrijf al een database had met meer dan drie miljard gezichtsafbeeldingen.

