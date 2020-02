Softwarebedrijf Infor wordt volledig overgenomen door Koch Industries. Verkoper Golden Gate Capital spreekt van een 'belangrijke strategische waarde tussen Infor en Koch'.

Koch investeerde in 2017 al een eerste keer in Infor en deed begin 2019 een kapitaalinjectie van anderhalf miljard. Nu maakt het bedrijf bekend dat het alle aandelen overneemt van Golden Gate Capital, de andere aandeelhouder van Infor. Vorig jaar was er daarbij nog sprake van een beursgang maar daar wordt momenteel niets over gezegd.

Infor ontwikkelt cloudsoftware in verschillende nichemarkten. Het bedrijf heeft 68.000 klanten in zo'n 170 landen en telt 17.000 werknemers. In augustus werd voormalig CEO Charles Philips voorzitter van de raad van bestuur en werd toenmalig CFO Kevin Samuelson de nieuwe chief executive officer.

Met Koch als volledige eigenaar blijft Infor als onafhankelijke dochter werken. Het hoofdkantoor blijft in New York City. Hoeveel de overnemer betaalt voor de aandelen is niet bekend, de overname zou in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.

"We verkopen ons resterende belang aan Koch Industries, die de laatste drie jaar ook onze partner in Infor was, vanwege de belangrijke strategische waarde tussen Infor en Koch." zegt David Dominik, medeoprichter van Golden Gate Capital. Meer details over de reden van verkoop worden niet gegeven maar gezien Koch enkele jaren geleden instapte en zijn belang nadien verhoogde, lijkt het niet ondenkbaar dat een volledige verkoop al langer intern op tafel lag.

