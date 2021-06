Samsung heeft nog niet besloten of het de productie van de nieuwe Galaxy S21 Fan Edition gaat stopzetten. De oorzaak voor de mogelijke opschorting van de productie zou het wereldwijde chiptekort zijn.

Samsung liet dit weten in een reactie op een bericht van de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times, waarin stond dat de beslissing al wel was gevallen. De nieuwe smartphone, een goedkopere uitvoering van de in januari verschenen Galaxy S21, zou normaal gezien in het derde kwartaal van 2021 op de markt moeten komen.

Olijfgroen

Veel details over de S21 FE (voluit: Fan Edition) zijn er nog niet geweten. Twitter-gebruiker Evan Blass, een bekende leaker, deelde eerde deze maand wel enkele renders van het vermeende toestel. Daaruit valt op te maken, voor zover de beelden betrouwbaar zijn, dat het toestel sterk op grote broer S21 lijkt, maar dat de behuizing en het camera-eiland grotendeels van plastic zijn. Blass verwacht ook een opvallende nieuwe kleur, te weten olijfgroen. Eerder lekte al dat de smartphone een batterij van 4.500mAh zal meekrijgen.

Het Zuid-Koreaanse Samsung waarschuwde al eerder dat het worstelt met de gevolgen van het tekort aan halfgeleiders. In mei werd bekend dat Zuid-Korea in de komende tien jaar honderden miljarden euro's wil uitgeven aan de chipsector. Daarmee gaat het land de strijd aan met onder andere China en de Verenigde Staten die de markt voor chiptechnologie ook willen domineren.

