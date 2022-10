Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in de kantoren van Apple in Gangnam-gu. De inval kadert in een onderzoek naar claims dat Apple bij sommige ontwikkelaars nog meer dan 30% commissie afroomt.

Dat verschillende app stores een commissie vragen van dertig procent op veel aankopen in hun winkels, zowel bij Android als Apple, is al langer bekend, en ook al even onderwerp van controverse en rechtszaken.

In een nieuwe onderzoek gaat de Zuid-Koreaanse regulator nu na of er ontwikkelaars zijn waar Apple nog meer dan die 30% afroomt. Het zou dan vooral gaan om de manier waarop de techgigant de lokale verkooptaks of btw verwerkt.

Btw

Volgens de site Foss Patents klagen Koreaanse ontwikkelaars dat Apple 30% commissie rekent op de prijs zoals die betaald wordt door gebruikers. En daar zit 10% btw in, die Apple uiteindelijk zelf afstaat aan de overheid. De Koreaanse Mobile Game Association zegt daarom dat Apple een commissie neemt van 33% op wat de ontwikkelaar kan verdienen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Google, dat zijn commissie baseert op de prijs van het product voordat er taksen worden bijgerekend.

Dit gaat op voor bedrijven die de volle 30% commissie moeten betalen, en dus niet de korting krijgen van 15% voor kleinere bedrijven. Voor die kleinere bedrijven zou in hetzelfde scenario overigens een commissie van 16,5% gelden, in plaats van de geadverteerde 15% (omdat hier ook weer de btw wordt meegerekend). Apple heeft gelijkaardige procedures in meerdere landen, waaronder Frankrijk en Turkije. Als de klacht in Korea ontvankelijk wordt verklaard, zit de kans erin dat er ook in die landen ontwikkelaars in opstand komen.

