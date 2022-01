Door de huidige energiecrisis, en enkele black-outs, heeft de Kosovaarse regering besloten om het delven of 'minen' van cryptomunten te verbieden.

De overheid zegt dat ze streng gaat optreden tegen cryptominers in het land. Kosovo heeft sinds december 2021 te maken met stroomtekorten en storingen. Het lijk dan ook vooral te gaan om een energiebesparende maatregel. Cryptomining vergt bakken elektriciteit.

Net als de rest van Europa, lijdt Kosovo onder de prijsstijgingen van gas en olie. Daar komt bij dat de grootste steenkoolcentrale in het land vorige maand moest sluiten door een technisch defect. Het land moest dus erg dure elektriciteit importeren, tot veertig procent van de totale energievoorraad kwam vorige maand uit het buitenland. De regering heeft daardoor ook de noodtoestand uitgeroepen. Straatprotesten als reactie op meerdere black-outs vragen ondertussen het ontslag van de minister van Economie.

Dat alles leidt er dus toe dat Kosovo strenger wil optreden tegen grootgebruikers van elektriciteit, waaronder delvers van cryptomunten. Cryptomining vereist een hoop computerenergie, die wordt gebruikt voor berekeningen om transacties 'vast te zetten' op een blockchain. En van die miners zijn er best veel in Kosovo. Tot voor kort was dat namelijk een van de landen met de goedkoopste energie in Europa.

Kosovo is overigens niet het eerste land dat cryptomining (tijdelijk) verbiedt. Eerder deed ook Iran dat al, omdat de praktijk het elektriciteitsnet in het land overbelastte. Ook in China zijn cryptomunten verboden, al is dat daar eerder een economische politiek.

De overheid zegt dat ze streng gaat optreden tegen cryptominers in het land. Kosovo heeft sinds december 2021 te maken met stroomtekorten en storingen. Het lijk dan ook vooral te gaan om een energiebesparende maatregel. Cryptomining vergt bakken elektriciteit. Net als de rest van Europa, lijdt Kosovo onder de prijsstijgingen van gas en olie. Daar komt bij dat de grootste steenkoolcentrale in het land vorige maand moest sluiten door een technisch defect. Het land moest dus erg dure elektriciteit importeren, tot veertig procent van de totale energievoorraad kwam vorige maand uit het buitenland. De regering heeft daardoor ook de noodtoestand uitgeroepen. Straatprotesten als reactie op meerdere black-outs vragen ondertussen het ontslag van de minister van Economie. Dat alles leidt er dus toe dat Kosovo strenger wil optreden tegen grootgebruikers van elektriciteit, waaronder delvers van cryptomunten. Cryptomining vereist een hoop computerenergie, die wordt gebruikt voor berekeningen om transacties 'vast te zetten' op een blockchain. En van die miners zijn er best veel in Kosovo. Tot voor kort was dat namelijk een van de landen met de goedkoopste energie in Europa. Kosovo is overigens niet het eerste land dat cryptomining (tijdelijk) verbiedt. Eerder deed ook Iran dat al, omdat de praktijk het elektriciteitsnet in het land overbelastte. Ook in China zijn cryptomunten verboden, al is dat daar eerder een economische politiek.