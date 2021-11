Kyndryl is voortaan een op zichzelf staand beursgenoteerd bedrijf los van IBM. Het is geen dochter, maar een aparte entiteit. Wat betekent dat? En hoe is de relatie met IBM in de toekomst?

Met 90.0000 mensen in dienst moet Kyndryl niet echt opstarten. Het bedrijf, voortaan geleid door CEO Martin Schroeter, klinkt in haar eerste formele persconferentie vooral dubbel. 'Iedereen die vliegt, een telefoon heeft, telecom gebruikt... doet dat met iets van Kyndryl op de achtergrond', zegt Rick Ruiz, president voor Strategic Markets bij Kyndryl. 'We hebben 27.000 jaar aan ervaring, alleen al in de UK en Ierland, voegt Tosca Maria Colageni, verantwoordelijk voor die regio, er aan toe.

Kortom: Kyndryl laat weten dat het met haar managed services exact dezelfde partner is die IBM tot voor kort was.

Tegelijk klinkt het dat het voortaan beter en vrijer kan. In EMEA zijn een aantal geografische regio's geconsolideerd, waardoor er tien landmanagers zijn (voor Belux is dat Liesbet D'Hoker) en 21 strategische markten. 'Door zo te structureren op landniveau willen we een organisatorisch snellere en plattere structuur hebben die meer focust op klanten,' voegt Colageni daar aan toe.

Ander bedrijf, andere partners

Wat maakt Kyndryl beter zonder IBM? Vrijheid, klinkt het bij de Kyndryllers. 'Als onafhankelijk bedrijf hebben we de vrijheid om te groeien met de partners die we willen. Daarvoor zaten we in het IBM ecosysteem, als onafhankelijk bedrijf kunnen we voor bredere partners kiezen,' zegt Sam Maatallah, general manager voor Global Alliances en Strategic Markets.

Daarbij komt ook de focus op groeimarkten zoals edge, cloud, 5G en security. Daarbij klinkt het dat Kyndryll de afgelopen maanden haar certificaten voor Google Cloud, Azure en AWS verdubbelde. 'Maar tegelijk blijft IBM wel een van onze voornaamste partners, zelfs naarmate we groeien met andere spelers.'

Verder kijkt Kyndryl naar zes domeinen: Network & edge, Security & resilience, Applications data & AI, Digital workplace services, cloud enterprise en Z-cloud en tot slot algemene clouddiensten. Zo klinkt het dat veel van de dienstverlening van het bedrijf ook slaat op skills rond IBM producten.

Maar toch een beetje met IBM

In totaal telt Kyndryl zo'n vierduizend klanten, goed voor een markt van 500 miljard dollar, klinkt het. De grootste klant wordt IBM zelf. 'We blijven een sterke relatie hebben. We zullen nog steeds dingen samen naar de markt brengen, maar het geeft ons ook meer vrijheid om met andere spelers te werken of partnerschappen op te bouwen,' zegt Maatallah.

Samengevat klinkt het dat Kyndryll zich vooral vrijer en flexibeler voelt zonder het enorme IBM. Al is dat relatief als je nieuwe bedrijf meteen 90.000 mensen telt. Maar het is niet zozeer een scheiding, dan wel een transitie naar een open LAT-relatie.

IBM blijft een onlosmakelijk verleden van Kyndryll en beide bedrijven blijven nauw samenwerken, maar er is ruimte om andere partners te zien zonder dat er van bovenaf iemand wijst naar een gelijkaardig aanbod in de IBM-portfolio.

