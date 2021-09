Na een digitale coronapauze zijn de Data News Awards weer helemaal terug in al hun glorie. Op 23 september vindt ongetwijfeld hét ICT-feest van het jaar plaats. Wie er nog bij wil zijn moet zich haasten.

Na een virtuele uitreiking vorig jaar, zijn Data News en Roularta Media Group heel erg blij dat we opnieuw een fysiek evenement mogen organiseren. Op 23 september vindt de 22ste editie van de Data News Awards for Excellence plaats in Brussels Expo op de Brusselse Heizel. Data News Awards wordt een Covid Safe Event. Dat betekent dat u aan de ingang even uw CovidSafeBE-app moet bovenhalen of uw afgedrukt vaccinatie- of testcertificaat moet meebrengen. Eenmaal toegelaten hoeft u géén mondmasker te dragen en serveren we u alle ingrediënten die u van ons gewend was om er een feestelijke avond van te maken: een grootse awardshow, een topdiner, én high-level networking. Na een noodgedwongen 'Stay Safe' editie vorig jaar, kiezen we nu voor het 'Stay Wild' thema. U helpt dat ongetwijfeld wel in te vullen?

Wil u er graag bij zijn? Dan hebben we goed nieuws, want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Snel zijn is wel de boodschap! Teken in op de wachtlijst en iemand van ons eventteam zal u snel contacteren om uw reservering te bevestigen. Heel graag tot de 23ste september!

Wie gaat met de awards aan de haal? De stemmen zijn ondertussen geteld en de jury heeft haar eindoordeel geveld. We gaan opnieuw 14 prestigieuze awards uitreiken in evenveel categorieën. De laatste felbegeerde award is die voor de ICT Personality of the Year: een hij/zij die het afgelopen jaar haar/zijn stempel gedrukt heeft op de Belgische ICT-wereld. Ontdek tijdens de Data News Awards de 15 kanshebbers én maak kennis met de winnaar die de fakkel overneemt van Cegeka-oprichter André Knaepen.

