De lancering van twee Amerikaanse astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS is woensdagavond op het laatste moment afgeblazen. Slechte weersomstandigheden gooiden roet in het eten. Zaterdag wordt er een nieuwe poging ondernomen om de Crew Dragon-capsule van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX naar het ISS te sturen.

Toen de beslissing viel waren de tanks van de eerst rakettrap al volgeladen met kerosine en vloeibare zuurstof.

Het weer leegpompen duurt ongeveer veertig minuten. Pas na het einde van die operatie mogen de twee astronauten hun ruimteschip verlaten. 'Het was een goede poging van het team, maar we begrijpen het', zei gezagvoerder Doug Hurley.

De Falcon moest de Crew Dragon met daarin twee astronauten naar het ISS slingeren bij wijze van test. Het wordt de eerste lancering van Amerikanen van op Amerikaans grondgebied sedert 2011.

Zaterdag om 21.22 uur kunnen SpaceX en de NASA een nieuwe poging ondernemen. Lukt het dan, dan zal de passage van de Crew Dragon over België niet te zien zijn.

Een derde lanceerpoging kan zondag.

Toen de beslissing viel waren de tanks van de eerst rakettrap al volgeladen met kerosine en vloeibare zuurstof. Het weer leegpompen duurt ongeveer veertig minuten. Pas na het einde van die operatie mogen de twee astronauten hun ruimteschip verlaten. 'Het was een goede poging van het team, maar we begrijpen het', zei gezagvoerder Doug Hurley. De Falcon moest de Crew Dragon met daarin twee astronauten naar het ISS slingeren bij wijze van test. Het wordt de eerste lancering van Amerikanen van op Amerikaans grondgebied sedert 2011. Zaterdag om 21.22 uur kunnen SpaceX en de NASA een nieuwe poging ondernemen. Lukt het dan, dan zal de passage van de Crew Dragon over België niet te zien zijn. Een derde lanceerpoging kan zondag.