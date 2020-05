Als alles goed gaat en de weergoden meewerken, vliegen woensdag twee Amerikaanse astronauten in een Crew Dragon-capsule van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX naar het Internationaal Ruimtestation.

'Launch America', zoals de missie gedoopt werd, is de eerste lancering van Amerikanen vanop Amerikaans grondgebied naar de ruimte in bijna een decennium en de eerste op commerciële basis.

In 2011 zette het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA zijn laatste Space Shuttle op stal in de nasleep van het dodelijk ongeluk met het ruimteveer Columbia op 1 februari 2003. Mede als gevolg daarvan gelastte de Democratische president Barack Obama dat de privésector een ruimere inbreng kreeg in de NASA-programma's. Het gevolg was dat Amerikanen sinds 2011 aangewezen waren op de Russische Sojoez om naar en van het ISS te vliegen.

Eén van de commerciële spelers is SpaceX dat in de eerste plaats met zijn Falcon-draagraket de puur commerciële lanceermarkt op zijn kop zette. Maar het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk verwierf ook contracten van de NASA voor vrachtvervoer naar en van het ISS met zijn Dragon-capsule. Daarvan heeft het nu een bemande versie ontwikkeld, de Crew Dragon (zie video onderaan).

22.33 uur Belgische tijd

Die vliegt, als de weergoden meewerken en als er geen technische problemen meer opduiken, woensdag voor het eerst effectief bemand naar het ruimtestation. De opvarenden zijn gezagvoerder Douglas Hurley (53) en operationeel gezagvoerder Robert Behnken (49). Beiden zijn vrienden en zijn bovendien elk met een astronaute getrouwd.

De start vanop platform 39A, dat nog van het Apollo-tijdperk stamt, op Cape Canaveral in Florida met een aangepaste Falcon-9, in principe in het bijzijn van president Donald Trump, is voor 22.33 uur Belgische tijd precies voorzien (volg de lancering via livestream).

Na zowat 24 uur moet de Crew Dragon in een positie komen om het ISS behoedzaam te naderen en automatisch te koppelen. Zo nodig kan men zowel in de capsule als in de spacemeccano op handbesturing overgaan. Eenmaal gekoppeld bestaat het welkomstcomité uit een Amerikaan en twee Russen: Chris Cassidy, Anatoli Ivanistsjin en Ivan Vagner.

Hoelang Hurley en Behnken in het ISS zullen vertoeven is nog niet beslist. Deze Crew Dragon kan 110 dagen in de ruimte blijven, de latere operationale minstens 210 dagen.

Eenmaal de missie voorbij, zal de capsule zich automatisch losmaken van het ISS en afgeremd door valschermen neerploffen in de Atlantische Oceaan, ten oosten van Florida. Wanneer alles goed gaat, is er dit jaar nog een tweede test, met deze keer vier astronauten.

Dinsdag gaven de weersvoorspellers 60 procent kans op goed weer. Pas zaterdag gaat een nieuw lanceervenster open.

ISS zichtbaar

Net voor de lancering van de Crew Dragon is het ISS trouwens vanaf 22.23 uur een vijftal minuten te zien, zij het dat 'aankomst' en 'vertrek' laag boven de horizon plaatsvinden. Toch bereikt het ISS een hoogte van 83 graden, dus bijna zenitaal.

Twee minuten voor middernacht, dus na de start van de Crew Dragon, duikt het ISS weer op, slechts 11 graden boven de horizon. Het zal 3 minuten zichtbaar zijn met een maximale hoogte van 26 graden evenwel.

Lees ook:

'Launch America', zoals de missie gedoopt werd, is de eerste lancering van Amerikanen vanop Amerikaans grondgebied naar de ruimte in bijna een decennium en de eerste op commerciële basis.In 2011 zette het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA zijn laatste Space Shuttle op stal in de nasleep van het dodelijk ongeluk met het ruimteveer Columbia op 1 februari 2003. Mede als gevolg daarvan gelastte de Democratische president Barack Obama dat de privésector een ruimere inbreng kreeg in de NASA-programma's. Het gevolg was dat Amerikanen sinds 2011 aangewezen waren op de Russische Sojoez om naar en van het ISS te vliegen. Eén van de commerciële spelers is SpaceX dat in de eerste plaats met zijn Falcon-draagraket de puur commerciële lanceermarkt op zijn kop zette. Maar het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk verwierf ook contracten van de NASA voor vrachtvervoer naar en van het ISS met zijn Dragon-capsule. Daarvan heeft het nu een bemande versie ontwikkeld, de Crew Dragon (zie video onderaan).Die vliegt, als de weergoden meewerken en als er geen technische problemen meer opduiken, woensdag voor het eerst effectief bemand naar het ruimtestation. De opvarenden zijn gezagvoerder Douglas Hurley (53) en operationeel gezagvoerder Robert Behnken (49). Beiden zijn vrienden en zijn bovendien elk met een astronaute getrouwd.De start vanop platform 39A, dat nog van het Apollo-tijdperk stamt, op Cape Canaveral in Florida met een aangepaste Falcon-9, in principe in het bijzijn van president Donald Trump, is voor 22.33 uur Belgische tijd precies voorzien (volg de lancering via livestream).Na zowat 24 uur moet de Crew Dragon in een positie komen om het ISS behoedzaam te naderen en automatisch te koppelen. Zo nodig kan men zowel in de capsule als in de spacemeccano op handbesturing overgaan. Eenmaal gekoppeld bestaat het welkomstcomité uit een Amerikaan en twee Russen: Chris Cassidy, Anatoli Ivanistsjin en Ivan Vagner. Hoelang Hurley en Behnken in het ISS zullen vertoeven is nog niet beslist. Deze Crew Dragon kan 110 dagen in de ruimte blijven, de latere operationale minstens 210 dagen. Eenmaal de missie voorbij, zal de capsule zich automatisch losmaken van het ISS en afgeremd door valschermen neerploffen in de Atlantische Oceaan, ten oosten van Florida. Wanneer alles goed gaat, is er dit jaar nog een tweede test, met deze keer vier astronauten. Dinsdag gaven de weersvoorspellers 60 procent kans op goed weer. Pas zaterdag gaat een nieuw lanceervenster open.Net voor de lancering van de Crew Dragon is het ISS trouwens vanaf 22.23 uur een vijftal minuten te zien, zij het dat 'aankomst' en 'vertrek' laag boven de horizon plaatsvinden. Toch bereikt het ISS een hoogte van 83 graden, dus bijna zenitaal. Twee minuten voor middernacht, dus na de start van de Crew Dragon, duikt het ISS weer op, slechts 11 graden boven de horizon. Het zal 3 minuten zichtbaar zijn met een maximale hoogte van 26 graden evenwel.Lees ook: