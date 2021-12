Na zes jaar onder de vleugels van LogMeIn wordt wachtwoordmanager LastPass opnieuw een privébedrijf.

De populaire wachtwoordmanager werd in 2015 overgenomen door LogMeIn, software om van op afstand computers over te nemen. Dat bedrijf werd op haar beurt twee jaar geleden overgenomen door investeringsbedrijf San Francisco Partners.

Nu maakt LogMeIn bekend dat LastPass voortaan weer als apart bedrijf door het leven zal gaan. 'De schaal van LastPass, haar enorme groei en marktleidende positie en merk maakt van het bedrijf een perfecte kandidaat om nieuwe mogelijkheden te grijpen als losstaand bedrijf,' zegt Bill Wagner, CEO en voorzitter van LogMeIn in een verklaring.

Het moederbedrijf zegt dat LastPass de laatste drie jaar gemiddeld met 50 procent groeide. Het heeft twee miljoen betalende klanten en dertig miljoen gebruikers die een gratis versie hebben. De meeste klanten zouden zakelijke klanten zijn.

Die gebruikers in betalende klanten omzetten blijft wel een uitdaging. Vroeger kon je LastPass zowel op pc als mobiel gebruiken voor 12 dollar per jaar. Die versie werd nadien gratis, maar begin dit jaar werd het roer weer omgegooid waardoor LastPass gratis was op één toestel, maar je 36 dollar betaalt per jaar voor de volledige versie.

De populaire wachtwoordmanager werd in 2015 overgenomen door LogMeIn, software om van op afstand computers over te nemen. Dat bedrijf werd op haar beurt twee jaar geleden overgenomen door investeringsbedrijf San Francisco Partners.Nu maakt LogMeIn bekend dat LastPass voortaan weer als apart bedrijf door het leven zal gaan. 'De schaal van LastPass, haar enorme groei en marktleidende positie en merk maakt van het bedrijf een perfecte kandidaat om nieuwe mogelijkheden te grijpen als losstaand bedrijf,' zegt Bill Wagner, CEO en voorzitter van LogMeIn in een verklaring.Het moederbedrijf zegt dat LastPass de laatste drie jaar gemiddeld met 50 procent groeide. Het heeft twee miljoen betalende klanten en dertig miljoen gebruikers die een gratis versie hebben. De meeste klanten zouden zakelijke klanten zijn.Die gebruikers in betalende klanten omzetten blijft wel een uitdaging. Vroeger kon je LastPass zowel op pc als mobiel gebruiken voor 12 dollar per jaar. Die versie werd nadien gratis, maar begin dit jaar werd het roer weer omgegooid waardoor LastPass gratis was op één toestel, maar je 36 dollar betaalt per jaar voor de volledige versie.