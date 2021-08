Het datacenter van LCL in Aalst heeft voortaan drie keer meer capaciteit. De nieuwe infrastructuur kostte 15,5 miljoen euro en pakt zowel voor het ontwerp als de bouw uit met een tier III certificaat.

LCL heeft vijf datacenters in België. Enkele jaren geleden kondigde het bedrijf aan dat de site in Aalst een stevige uitbreiding zou krijgen en dat het voor het ontwerp van dat datacenter een tier III certificaat kreeg toegewezen van het Uptime Institute, zowat de bekendste organisatie voor het beoordelen en certificeren van datacenters.

Vandaag kondigt de datacentergroep aan dat het voortaan ook een tier III Constructed Facility certificaat krijgt toegewezen voor Brussels West, de naam van het datacenter in Aalst. Daarmee is het de enige speler in België met die dubbele certificatie zegt LCL.

Plannen Vs. bouwen

Het verschil tussen de twee beoordelingen zit hem in het plan en de uitvoering. In 2019 keurde Uptime Institute al het ontwerp van het datacenter goed. De nieuwe certificering bevestigt dat die ontwerpen ook zijn gevolgd bij de bouw. Zo zijn er testen uitgevoerd voor de vermogens en capaciteiten. Denk daarbij aan een simulatie van het stroomverbruik en de warmtebronnen, maar ook of de aanwezige koeling daarvoor volstaat in verschillende scenario's.

Datacenters kunnen ingedeeld worden van tier I tot tier IV. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de gegarandeerde beschikbaarheid. Dat gaat gepaard met verschillende verplichtingen, bijvoorbeeld voldoende noodstroom of andere faciliteiten om bij incidenten de schade of onderbreking zo goed mogelijk te beperken. tier 3 komt neer op een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9982 procent, of maximaal 1,6 uur downtime per jaar.

Het nieuwe tier III datacenter van LCL in Aalst. © LCL

In België is tier III momenteel de hoogst behaalde klasse onder datacenters die al operationeel zijn. Daar komt binnenkort wel verandering in nu Datacenter United in Antwerpen het eerste tier IV datacenter in België bouwt. De nuance is wel dat het hier gaat om een klassering voor de plannen van het gebouw, (nog) niet voor de bouw van het datacenter zelf zoals waar LCL vandaag mee uitpakt.

Bewust kiezen voor certificering

Zulke certificaten zijn op zich niet verplicht, zo zijn er verschillende datacenters die misschien wel voldoen aan bepaalde vereisten, maar daar geen (dure) procedure voor doorlopen. Maar LCL zet wel bewust in op certificatie, met onder meer ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 9001, ISAE 3000 en ISAE 3402 type II voor het datacenter in Aalst.

'Het behalen van de nodige certificaten toont onze kwaliteit aan die de basis vormt van deze kernwaarden,' zegt Laurens van Reijen, managing director van LCL. 'Kwaliteit aanbieden is de keuze die we gemaakt hebben. We behoren dan ook niet zomaar tot de top 3 datacenters in België. We doen hiervoor veel inspanningen en grote investeringen - in dit concrete geval 15,5 M€. Zo maken we het verschil.'

