Het datacenter dat LCL momenteel in Aalst aan het neerpoten is, heeft een Tier 3-certificaat gekregen. Dat is een primeur in België. Datacenterspecialist LCL pompt maar liefst 15,5 miljoen euro in het nieuwe rekencentrum.

Datacenters worden ingedeeld van Tier 1 tot Tier 4. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de gegarandeerde uptime, maar ook hoe meer investeringen er nodig zijn. Om een hogere uptime te kunnen garanderen moet de infrastructuur immers beter voorbereid zijn op pakweg stroomuitval. Daarvoor moet het een hoog niveau van redundantie halen: voor elk element van dat datacenter moet er een tweede zijn dat de werking van het eerste kan overnemen mocht het fout gaan. Tier 3 komt neer op een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9982 procent, of maximaal 1,6 uur downtime per jaar. Een aantal Belgische datacenters bieden een infrastructuur die daar mogelijk aan zou kunnen voldoen, maar geen enkel kon dat officieel hard maken.

Daar komt nu verandering in. Het Uptime Institute, de organisatie die aan de wieg stond van de verschillende Tier-standaarden, heef namelijk een Tier 3-certificaat uitgereikt voor het ontwerp van een nieuw datacenter in Aalst. Daarmee wordt LCL het eerste bedrijf in België dat over zo'n officiële Tier 3-garantie beschikt.

Het gaat enkel nog maar om een certificaat voor het design van het datacenter. Dat is noodzakelijk om nadien ook een Tier 3-classificatie te krijgen voor het gebouw zelf. Eens het datacenter afgewerkt is, zal het Uptime Institute het gebouw dus nog eens onder de loep nemen, om na te gaan of het wel degelijk overeenkomt met het ontwerp.

Investering van 15,5 miljoen euro

LCL heeft datacenters op drie locaties: een in Antwerpen, dat vorig jaar nog uitgebreid werd, een in Diegem, dat drie jaar geleden werd uitgebreid, en eentje in Aalst. "Doordat de datacenterlocaties van LCL op voldoende afstand van elkaar gelegen zijn, kunnen klanten perfect twee datacenters gebruiken als back-up-oplossing", zegt LCL-directeur Laurens van Reijen.

LCL nam het Aalsters datacenter in 2011 over van de start-up Datacloud, toen het nog maar een jaar geopend was. Nu wordt de locatie flink uitgebreid. Het rekencentrum zal een oppervlakte van ongeveer 1950 vierkante meter beslaan, bijna een verdrievoudiging van de datacenterruimte die al aanwezig was in Aalst. De bouw is volop bezig en zal klaar zijn in 2020. LCL trekt er 15,5 miljoen euro voor uit. Dat bedrag omvat ook de aankoop van het aanpalende terrein, "met het oog op uitbreiding in de toekomst".

Waarom zo weinig Tier-certificeerde datacenters in België?

"In de afgelopen jaren werden weinig nieuwe datacenters van deze schaal bijgebouwd", zegt van Reijen. In vergelijking met de buurlanden lijkt de Belgische markt dan ook dun gezaaid als het om Tier-certificeerde datacenters gaat. Een en ander heeft te maken met de kleine oppervlakte van ons land en met rigide wetgeving (die het datacenters bijvoorbeeld moeilijk maakt om zich bij twee elektriciteitsleveranciers tegelijk aan te sluiten). Aanvankelijk had Cegeka plannen om haar datacenter in Leuven te upgraden naar Tier 3, maar uiteindelijk besloot de IT-dienstverlener dat het interessanter was om het Leuvense rekencentrum te sluiten en alles naar Nederlands Limburg te verhuizen.

Een tweede reden is dat de weinige datacenters die wél over Tier 3-capaciteit beschikken daar geen certificaat voor aanvragen omdat die hele audit een dure bedoening is. "Vroeger werden vooral datacenters van banken door het Uptime Institute gecertificeerd, zij stelden de hoge eisen. Vandaag willen banken deze investeringen niet meer doen omwille van budgettaire redenen", zegt van Reijen.