Datacentergroep LCL wil haar ecologische voetafdruk zo veel mogelijk beperken. 'Datacenters zijn grote stroomverbruikers, we moeten nadenken hoe dat beter kan,' zegt managing director Laurens Van Reijen.

LCL sluit zich aan bij SBTi, Science Based Targets initiative, een organisatie die bedrijven doelstellingen geeft op wetenschappelijke basis met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. In België zijn al 56 bedrijven lid, waaronder Proximus, Barco en AB Inbev. LCL is het eerste Belgische datacenterbedrijf dat zich aansluit.

Van Reijen is nuchter over zijn sector: 'Datacenters maken veel dingen mogelijk, alleen al digitaal aanbieden wat vroeger op papier moest, maar ze staan ook onder druk van de publieke opinie omdat we veel stroom verbruiken en dat is een terechte opmerking. 2,7 procent van het stroomverbruik wereldwijd wordt aan onze sector toegeschreven, dus we zijn verplicht om na te denken hoe dat beter kan.'

Datacenters hebben sowieso baat bij stroomzuinigheid en efficiëntie, want dat verlaagt ook hun operationele kost. Maar LCL, dat meerdere sites heeft verspreid over Aalst, Antwerpen, Diegem, Gembloux en Huizingen, wil verder gaan. Het bedrijf liet een externe partij berekenen hoe het met de CO2-uitstoot zit, intern, maar ook wat het veroorzaakt via partners of leveranciers.

Van diesel naar waterstof

'Daar zijn dingen uitgekomen waar we zelf nooit aan hebben gedacht. Een koelinstallatie heeft bijvoorbeeld vaak kleine gaslekjes, ook dat moet je meetellen.' Maar van Reijen gaat ook de voor de hand liggende vervuilers niet uit de weg: de dieselgeneratoren die datacenters in huis hebben voor het geval de stroom uitvalt. Die zijn er in principe enkel als backup, maar moeten wel maandelijks getest worden. 'We bekijken of die niet minder lang moeten draaien voor die testen, maar ook of we kunnen overschakelen naar biodiesel. Dat zijn we nu aan het bekijken met onze leveranciers in welke mate dat kan.'

Op termijn wil LCL ook kijken naar generatoren op waterstof. 'Die zijn er vandaag nog niet, maar we hopen door de vraag te stellen, dat onze leveranciers daar mee over gaan nadenken.' Van Reijen merkt op dat waterstof momenteel nog ontzettend duur is. Maar nuanceert ook: 'Ja, zo'n generator zal iets duurder zijn, waterstof zelf is veel duurder, maar als die generatoren maar een paar uur per jaar moeten draaien dan is die kost verwaarloosbaar.'

Verder heeft LCL de ambitie om haar zonnepanelenpark, waar het vandaag al 1 megawatt genereert (het recent overgenomen datacenter van Engie in Gembloux), uit te breiden met 300 kilowatt extra. Het wagenpark wordt ook elektrischer, met laadpalen op elke site. Maar het bedrijf wil ook verder gaan dan het ecologische: 'We willen onze mensen goed betalen, maar evenzeer dat onze leveranciers ethisch te werk gaan. Duurzaamheid gaat breder dan minder CO2 uitstoten.

Wat kost dat de klant?

Duurzamer worden vraagt natuurlijk investeringen. Van Reijen geeft daar toe dat zijn sector niet moet klagen over middelen. 'In het midden van de dotcombubbel had dit moeilijker geweest. Maar als sector zijn we tijdens deze pandemie wel blijven groeien en dat geeft ruimte om zulke initiatieven te nemen.' Hij maakt zich sterk dat die kosten hun diensten niet duurder zal maken. 'We groeien tien procent per jaar, dus ik ga er van uit dat we die meerkost kunnen opvangen door onze extra groei. We gaan voor onze ambities geen prijsstijgingen doorvoeren. We zitten in een florerende markt en dan is er ruimte om zulke zaken voor elkaar te krijgen.'

LCL sluit zich aan bij SBTi, Science Based Targets initiative, een organisatie die bedrijven doelstellingen geeft op wetenschappelijke basis met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. In België zijn al 56 bedrijven lid, waaronder Proximus, Barco en AB Inbev. LCL is het eerste Belgische datacenterbedrijf dat zich aansluit.Van Reijen is nuchter over zijn sector: 'Datacenters maken veel dingen mogelijk, alleen al digitaal aanbieden wat vroeger op papier moest, maar ze staan ook onder druk van de publieke opinie omdat we veel stroom verbruiken en dat is een terechte opmerking. 2,7 procent van het stroomverbruik wereldwijd wordt aan onze sector toegeschreven, dus we zijn verplicht om na te denken hoe dat beter kan.'Datacenters hebben sowieso baat bij stroomzuinigheid en efficiëntie, want dat verlaagt ook hun operationele kost. Maar LCL, dat meerdere sites heeft verspreid over Aalst, Antwerpen, Diegem, Gembloux en Huizingen, wil verder gaan. Het bedrijf liet een externe partij berekenen hoe het met de CO2-uitstoot zit, intern, maar ook wat het veroorzaakt via partners of leveranciers.'Daar zijn dingen uitgekomen waar we zelf nooit aan hebben gedacht. Een koelinstallatie heeft bijvoorbeeld vaak kleine gaslekjes, ook dat moet je meetellen.' Maar van Reijen gaat ook de voor de hand liggende vervuilers niet uit de weg: de dieselgeneratoren die datacenters in huis hebben voor het geval de stroom uitvalt. Die zijn er in principe enkel als backup, maar moeten wel maandelijks getest worden. 'We bekijken of die niet minder lang moeten draaien voor die testen, maar ook of we kunnen overschakelen naar biodiesel. Dat zijn we nu aan het bekijken met onze leveranciers in welke mate dat kan.'Op termijn wil LCL ook kijken naar generatoren op waterstof. 'Die zijn er vandaag nog niet, maar we hopen door de vraag te stellen, dat onze leveranciers daar mee over gaan nadenken.' Van Reijen merkt op dat waterstof momenteel nog ontzettend duur is. Maar nuanceert ook: 'Ja, zo'n generator zal iets duurder zijn, waterstof zelf is veel duurder, maar als die generatoren maar een paar uur per jaar moeten draaien dan is die kost verwaarloosbaar.'Verder heeft LCL de ambitie om haar zonnepanelenpark, waar het vandaag al 1 megawatt genereert (het recent overgenomen datacenter van Engie in Gembloux), uit te breiden met 300 kilowatt extra. Het wagenpark wordt ook elektrischer, met laadpalen op elke site. Maar het bedrijf wil ook verder gaan dan het ecologische: 'We willen onze mensen goed betalen, maar evenzeer dat onze leveranciers ethisch te werk gaan. Duurzaamheid gaat breder dan minder CO2 uitstoten.Duurzamer worden vraagt natuurlijk investeringen. Van Reijen geeft daar toe dat zijn sector niet moet klagen over middelen. 'In het midden van de dotcombubbel had dit moeilijker geweest. Maar als sector zijn we tijdens deze pandemie wel blijven groeien en dat geeft ruimte om zulke initiatieven te nemen.' Hij maakt zich sterk dat die kosten hun diensten niet duurder zal maken. 'We groeien tien procent per jaar, dus ik ga er van uit dat we die meerkost kunnen opvangen door onze extra groei. We gaan voor onze ambities geen prijsstijgingen doorvoeren. We zitten in een florerende markt en dan is er ruimte om zulke zaken voor elkaar te krijgen.'