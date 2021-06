Datacenterbedrijf LCL breidt met de overname van het 'Agility Center Cofely' voor het eerst uit in Wallonië. Een overnamebedrag wordt niet bekend gemaakt.

Na Diegem, Antwerpen, Aalst en Huizingen kan LCL voortaan ook een vlaggetje planten in Gembloux. LCL Wallonia One wordt de naam van het datacenter dat het bedrijf overneemt van ENGIE Cofely. Ook het zonnepark met 2.000 fotovoltaïsche panelen op dezelfde site - dat trouwens ook rechtstreeks energie levert aan het datacenter - maakt deel uit van de overname.

De vier medewerkers in vast dienstverband van Cofely Data Solutions worden opgenomen in het team van LCL. Onder leiding van hun huidige manager Nicolas Coppée, blijven ze verbonden aan LCL Wallonia One. Er blijft ook een diepere band met ENGIE, want de IT-infrastructuur van ENGIE is en blijft in dit datacenter gevestigd. Voor de meer dan 20 andere klanten - onder meer telecomoperatoren en systeemintegratoren - verandert er niets. 'Wel is het de bedoeling dat we extra connectiviteit naar het datacenter zullen brengen, volledig in onze filosofie om carrier neutrale datacenters aan te bieden', verduidelijkt Laurens van Reijen, CEO van LCL.

Modern datacenter, hoge capex

Een overnamebedrag wil van Reijen niet kwijt. 'Maar het gaat wel om een bijzonder goed modern uitgebouwd datacenter, met ook een lage Power Usage Effectiveness (PUE), namelijk 1,25. We spreken over een totale investering van ongeveer 30 miljoen euro, dat geeft toch een indicatie van het overnamebedrag. Een datacenter uitbaten is duur, we spreken altijd over enorme capex-bedragen. In Brussels-West - ons datacenter in Aalst - is die totaalinvestering 15,5 miljoen euro geweest', aldus van Reijen. Dat datacenter kwam na de overname van DataCloud in handen van LCL in 2011. Vorig jaar kocht LCL ook al het datacenter van Atos in Huizingen. Atos gaf toen aan dat het geen afscheid van haar eigen datacenter-gerelateerde dienstverlening nam, maar het verstandiger vond om de bouw en het beheer ervan aan LCL over te laten.

Strategische beslissing van ENGIE

Ook bij ENGIE is een soortgelijke strategische beslissing de reden voor de verkoop. 'ENGIE gaat wel nog instaan voor het onderhoud van het datacenter en behoudt haar eigen IT in het datacenter. Binnen de groep willen ze enkel nog datacenters bouwen en onderhouden, maar niet langer ze commercieel exploiteren. We gaan trouwens met ENGIE Solutions zeker nog samenwerken voor nieuwbouwprojecten', verduidelijkt van Reijen nog.

Verdere uitbreiding mogelijk

Op dit moment is het datacenter voor 55% gevuld. 'Er vanuit gaande dat we jaarlijks met 10 procent groeien - en dat is écht het minimum dat we voorzien - zal op termijn toch uitbreiding nodig zijn. Die is ook mogelijk op de site in Gembloux: er is volop uitbreidingsruimte en extra grond. In onze andere locaties zijn extra uitbreidingen veel moeilijker', klinkt het bij de LCL-CEO.

In totaal telt het datacenterbedrijf nu 37 medewerkers en vijf datacenters. 'Dat maakt van ons de grootste datacenterspeler in ons land en maakt ook dat we onze klanten nu nog meer combinaties kunnen aanbieden. Dat we nu aan Waalse kant actief zijn, is trouwens meer dan alleen symbolisch. Voor bepaalde klanten - denk aan de overheid - is het soms zelfs een noodzaak om zowel aan Vlaamse als Waalse kant data te kunnen plaatsen', aldus nog Van Reijen.

Na Diegem, Antwerpen, Aalst en Huizingen kan LCL voortaan ook een vlaggetje planten in Gembloux. LCL Wallonia One wordt de naam van het datacenter dat het bedrijf overneemt van ENGIE Cofely. Ook het zonnepark met 2.000 fotovoltaïsche panelen op dezelfde site - dat trouwens ook rechtstreeks energie levert aan het datacenter - maakt deel uit van de overname.De vier medewerkers in vast dienstverband van Cofely Data Solutions worden opgenomen in het team van LCL. Onder leiding van hun huidige manager Nicolas Coppée, blijven ze verbonden aan LCL Wallonia One. Er blijft ook een diepere band met ENGIE, want de IT-infrastructuur van ENGIE is en blijft in dit datacenter gevestigd. Voor de meer dan 20 andere klanten - onder meer telecomoperatoren en systeemintegratoren - verandert er niets. 'Wel is het de bedoeling dat we extra connectiviteit naar het datacenter zullen brengen, volledig in onze filosofie om carrier neutrale datacenters aan te bieden', verduidelijkt Laurens van Reijen, CEO van LCL.Een overnamebedrag wil van Reijen niet kwijt. 'Maar het gaat wel om een bijzonder goed modern uitgebouwd datacenter, met ook een lage Power Usage Effectiveness (PUE), namelijk 1,25. We spreken over een totale investering van ongeveer 30 miljoen euro, dat geeft toch een indicatie van het overnamebedrag. Een datacenter uitbaten is duur, we spreken altijd over enorme capex-bedragen. In Brussels-West - ons datacenter in Aalst - is die totaalinvestering 15,5 miljoen euro geweest', aldus van Reijen. Dat datacenter kwam na de overname van DataCloud in handen van LCL in 2011. Vorig jaar kocht LCL ook al het datacenter van Atos in Huizingen. Atos gaf toen aan dat het geen afscheid van haar eigen datacenter-gerelateerde dienstverlening nam, maar het verstandiger vond om de bouw en het beheer ervan aan LCL over te laten.Ook bij ENGIE is een soortgelijke strategische beslissing de reden voor de verkoop. 'ENGIE gaat wel nog instaan voor het onderhoud van het datacenter en behoudt haar eigen IT in het datacenter. Binnen de groep willen ze enkel nog datacenters bouwen en onderhouden, maar niet langer ze commercieel exploiteren. We gaan trouwens met ENGIE Solutions zeker nog samenwerken voor nieuwbouwprojecten', verduidelijkt van Reijen nog.Op dit moment is het datacenter voor 55% gevuld. 'Er vanuit gaande dat we jaarlijks met 10 procent groeien - en dat is écht het minimum dat we voorzien - zal op termijn toch uitbreiding nodig zijn. Die is ook mogelijk op de site in Gembloux: er is volop uitbreidingsruimte en extra grond. In onze andere locaties zijn extra uitbreidingen veel moeilijker', klinkt het bij de LCL-CEO.In totaal telt het datacenterbedrijf nu 37 medewerkers en vijf datacenters. 'Dat maakt van ons de grootste datacenterspeler in ons land en maakt ook dat we onze klanten nu nog meer combinaties kunnen aanbieden. Dat we nu aan Waalse kant actief zijn, is trouwens meer dan alleen symbolisch. Voor bepaalde klanten - denk aan de overheid - is het soms zelfs een noodzaak om zowel aan Vlaamse als Waalse kant data te kunnen plaatsen', aldus nog Van Reijen.