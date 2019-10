Een modernere versie van Windows 10 voor dual screen toestellen komt zeer waarschijnlijk ook voor laptops uit. Ook werkt Microsoft aan een nieuwe Verkenner.

Een document over Windows 10X dat Microsoft per ongeluk korte tijd online had staan suggereert dat Windows 10X er niet enkel voor toestellen met twee schermen, zoals de Surface Neo, zal zijn, maar dat ook Laptops kunnen draaien op de nieuwe variant van Windows 10X.

Windows 10X © .

Over Windows 10X, dat de codenaam Santorini meekrijgt, is nog niet veel bekend. Het is geen volledig nieuwe versie van Windows, maar wel een versie die onder meer beter is afgestemd op dual screen toestellen en ook enkele nieuwigheden heeft zoals een launcher met apps in plaats van het startmenu met Live Tiles.

Totnutoe leek het er op dat 10X enkel naar die dual screen toestellen zou komen, maar twittergebruiker WalkingCat ontdekte documenten die per ongeluk (en intussen niet langer) online waren gezet waar staat dat Windows 10X zowel voor clamshells (traditionele laptops) als foldables (toestellen met een plooibaar of dubbel scherm) zal werken.

Verkenner

Het online gelekte document bevatte ook beelden die wijzen op een nieuwe Verkenner die online zoeken en zoeken doorheen apps en bestanden combineert.

Windows 10X Launcher © .

Daarbij krijg je niet enkel zoekresultaten te zien. De inhoud zal dynamisch worden aangepast op basis van vaak of recent gebruikte apps, bestanden en websites, weet The Verge dat de documenten kon inkijken voor ze weer verdwenen.

Windows 10X loginscherm © .

Een andere nieuwigheid is een verbeterde interface voor gezichtsherkenning. Tot nu toe moest je het lockscherm wegvegen vooraleer je met je gezicht een toestel kon ontgrendelen. De gelekte documenten suggeren dat die gezichtsherkenning voortaan automatisch start.

Het eerste toestel gemaakt voor Windows 10X is de Surface Neo, die eind 2020 uitkomt. Vermoedelijk zal er tegen die tijd meer duidelijkheid komen over de nieuwigheden en beschikbaarheid van Windows 10X voor andere toestellen.