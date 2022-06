Lenovo opent eerste Europese fabriek in Hongarije

Computerfabrikant Lenovo heeft de deuren geopend van zijn eerste eigen productiefaciliteit in Europa. De fabriek is gevestigd in Ullo, Hongarije, en richt zich voornamelijk op de bouw van serverinfrastructuur, opslagsystemen en high-end pc-workstations voor klanten in de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De nieuwe Lenovo-fabriek in het Hongaarse Ullo. © Lenovo