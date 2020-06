Crisissen bieden ook kansen. Maar slechts weinigen slagen erin om die kansen ook effectief te grijpen. De Belgische IT-rekruteringsspecialist Harvey Nash deed het eerder al eens, toen de kredietcrisis na 2007 ongemeen hard toesloeg.

De beproefde strategie van toen komt er eenvoudig op neer dat Harvey Nash zijn klanten niet in de steek laat en blijft inzetten op de sterkte van zijn personeel. Dat vertaalde zich na de vorige grote crisis niet alleen in het behoud van zijn bestaande klanten en personeel, maar ook in het aantrekken van nieuwe klanten en medewerkers - en dus in een groter marktaandeel. Met een omzet van 190 miljoen euro is Harvey Nash vandaag naar eigen zeggen de grootste speler op de Belgische IT-rekruteringsmarkt. Het neemt niet weg dat Ronny Lommelen, managing director van het Belux-filiaal, zich weinig illusies maakt over de impact van deze nieuwe grote crisis. "We gaan allemaal verliezen in onze sector, dat lijkt me vrij duidelijk. De vraag is alleen: wie wordt de winnaar onder die verliezers?"

Quid rekrutering?

Harvey Nash heeft in België zo'n 1.600 IT-profielen onder contract op projecten bij klanten: 200 in vast dienstverband, de rest freelance. Uit cijfers van Federgon, maar ook van Harvey Nash zelf, blijkt dat sinds de start van de coronacrisis vijf à tien procent van de contracten tijdelijk of definitief on hold zijn geplaatst. Op permanente aanwervingen is de impact aanzienlijk groter: die zag het bedrijf met ongeveer de helft dalen. Dat is in lijn met wat Agoria eind maart vaststelde, namelijk dat "ondanks de crisis de helft van de technologiebedrijven blijft rekruteren en dat 94 procent van de bedrijven nog niet overweegt om zijn personeelsbestand te verminderen." Dat zijn vrij bemoedigende cijfers. Het is dan ook haast paradoxaal dat de rekruteringssector zelf zo goed als stilgevallen lijkt. "Bijna alle rekruteringskantoren hebben hun verkoopafdeling grotendeels of volledig op tijdelijke werkloosheid gezet en de administratieve functies tot een minimum beperkt", aldus Ronny Lommelen.

Personeelsretentie

Niet zo bij Harvey Nash dus, dat net als tijdens de kredietcrisis blijft investeren in zijn personeel. "Die beslissing heeft uiteraard ook te maken met onze sterke cashpositie", geeft Lommelen toe. "De goede resultaten van de laatste jaren hebben onze oorlogskas serieus aangedikt. En dat zorgt nu voor extra ademruimte. Andere bedrijven hebben veelal niet de keuze om eens een minder goed jaar te draaien, zoals wij in 2008‑2009, toen onze winst plots halveerde." Op langere termijn heeft de beslissing om geen eigen mensen te ontslaan wel haar vruchten afgeworpen. Zo ligt het personeelsverloop bij Harvey Nash laag. "Een accountmanager of recruiter blijft gemiddeld zo'n twee jaar aan de slag bij een rekruteringskantoor. Bij ons is dat 8,5 jaar."

Ten slotte blijft Harvey Nash ook tijdens deze crisis op zijn klanten gefocust. "Onze bestaande klanten blijven we helpen, ook met advies. Daarnaast hebben we, door het lagere aantal vacatures, voor het eerst weer tijd om nieuwe klanten te zoeken. We gaan zelfs op zoek naar nieuw talent voor onze eigen verkoopafdeling: talent dat vaak, al dan niet tijdelijk, aan de kant was geschoven door onze concurrenten."

