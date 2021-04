LG heeft aangekondigd dat al zijn premium smartphones die momenteel in omloop zijn nog tot drie jaar lang updates zullen ontvangen. Die belofte volgt op het nieuws dat het Zuid-Koreaanse techbedrijf komende zomer de stekker uit zijn smartphonedivisie zal trekken.

Met de belofte wil LG huidige en toekomstige klanten geruststellen dat hun toestel niet onmiddellijk (softwarematig) achterhaald raakt. 'Zij zullen vanaf het jaar van aankoop tot drie iteraties updates van het Android-besturingssysteem ontvangen', klinkt het donderdag in een persbericht.

Hoewel LG in juli zal stoppen met de productie van mobiele telefoons, zullen de toestellen wel nog een tijdlang te koop blijven, totdat de voorraden uitgeput zijn. De updatebelofte van drie OS-updates geldt voor de premium-telefoons die in 2019 uitkwamen (G-serie, V-serie, Velvet en Wing). Smartphones als de LG Stylo en K-serie, die in 2020 zijn verschenen, komen in aanmerking voor twee OS-updates.

