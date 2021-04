De Zuid-Koreaanse techreus LG stopt met zijn verlieslatende gsm-activiteiten. Eind juli zal de sluiting naar verwachting afgerond zijn. Het bedrijf zal zich nadrukkelijker gaan concentreren op onder meer onderdelen voor elektrische voertuigen.

De aankondiging komt niet volledig onverwacht. De smartphonedivisie van LG zat al jaren in de rode cijfers. Sinds 2015 werd er een operationeel verlies opgebouwd van bijna vier miljard euro. In januari had LG bovendien al aangekondigd dat het 'alle opties' bekeek voor de afdeling.

LG, dat in 1995 begon met de productie van mobiele telefoons, was ooit de derde fabrikant van gsm's wereldwijd op basis van marktaandeel. Het was ook een van de pioniers van het besturingssysteem Android van Google, met het model LG Nexus. Maar intussen ligt het marktaandeel van LG al sinds midden 2018 lager dan drie procent, volgens cijfers van het onderzoeksbureau Counterpoint.

Zeer concurrentiële sector

'De strategische beslissing van LG om de zeer concurrentiële sector van de mobiele telefonie te verlaten, stelt het bedrijf in staat om middelen te concentreren op groeisectoren', klinkt het in de verklaring uit Seoel. LG denkt dan aan onder meer componenten voor elektrische voertuigen, robotica, kunstmatige intelligentie en business-to-businessoplossingen.

'LG wil zijn mobiele expertise wel blijven benutten en mobiliteitsgerelateerde technologie, zoals 6G, blijven ontwikkelen om het concurrentievermogen op andere zakelijke gebieden verder te versterken', klinkt het voorts.

Er waren de voorbije weken geruchten over een mogelijke verkoop van de afdeling mobiele telefonie aan de Vietnamese Vingroup, maar die zouden afgesprongen zijn omdat er geen akkoord werd gevonden over de prijs.

De verkoop van smartphones vertegenwoordigde vorig jaar 8,2 procent van de totale omzet van LG. Het aandeel van het Zuid-Koreaanse bedrijf klom ruim vier procent na de aankondiging.

