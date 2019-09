Ons land krijgt voorlopig geen vouwbare smartphones, nu zowel Huawei als Samsung hebben aangegeven niet in ons land te lanceren. Wie toch meerdere schermen van zijn smartphone wil kunnen dichtklappen, kan dit najaar terecht bij de G8X ThinQ. Want die, zo zegt fabrikant LG, komt later dit jaar wel uit in de Benelux.

De G8X ThinQ is in principe een klassieke smartphone, met een compatibel hoesje waar een tweede scherm in zit. Het is niet de eerste keer dat LG met dat concept speelt. De V50 ThinQ had ook al een schermhoesje, maar dat was bij ons niet te verkrijgen. Voor de G8X lijkt het bedrijf nu wat aan het hoesje te hebben gesleuteld, onder meer door de toevoeging van een 2,1 inch monochroom display aan de voorkant, waar je bijvoorbeeld het uur op kan zien zonder het ding open te klappen.

Het hoesje dat je bij de telefoon kan kopen heeft twee aan de binnenkant een scherm van 6,4 inch met een resolutie van 2340 x 1080 en een schermverhouding van 19,5:9. Dat is identiek aan het scherm van de telefoon zelf. LG meldt dat je dat tweede scherm traploos kan openklappen, 'net als bij een laptop'

Binnenin de G8X ThinQ zich een Qualcomm Snapdragon 855-chip, naast 6GB RAM en 128GB interne opslagruimte. Op de achterkant zitten twee camera's: een groothoeklenscamera van 12 megapixel en een ultragroothoeklens van 13 megapixel.

LG is hiermee de eerste die met een dichtklapbare (toch in de nieuwerwetse vorm van het woord) smartphone naar ons land komt. Gisteren meldde Samsung dat zijn vernieuwde opvouwbare smartphone niet in België wordt gelanceerd, eerder had ook Huawei al aangegeven dat zijn opvouwbare Mate X niet naar ons land komt. Prijzen voor de LG G8X, met of zonder schermhoesje, zijn nog niet bekend.