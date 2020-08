Wereldwijd blijven de uitgaven van overheden in IT stabiel. Volgens Gartner is de daling zeer licht, in tegenstelling tot bedrijven.

Dit jaar zullen overheden wereldwijd 438 miljard dollar uitgeven aan IT. Dat is 0,6 procent minder dan in 2019. Voor West-Europa gaat het om 94 miljard dollar.

Die zeer lichte daling staat in fel contrast met de wereldwijde IT-uitgaven (3,5 biljoen dollar), die met 7,3 procent zullen dalen. Voor enterprise IT gaat het om 2,7 biljoen dollar, een daling van 8 procent.

"Overheidsorganisaties versnellen IT-uitgaven voor digitale dienstverlening, openbare gezondheidszorg, sociale diensten, onderwijs en het heropleiden van personeel getroffen door de covid-19 pandemie," zegt Irma Fabular, senior research director bij Gartner.

Kijken we iets nauwer naar de uitgaven dan dalen vrijwel alle segmenten. Alleen IT services blijft op een nulgroei en uitgaven voor software groeien met 4,4 procent.

. © Gartner

Gartner gaat er van uit dat overheden zullen investeren in systemen om het coronavirus en de besmettingen te monitoren, of dat infrastructuur wordt gemoderniseerd om tools te kunnen ontwikkelen om het virus te bestrijden of monitoren.

Tegelijk verwacht het dat minder dringende IT-projecten, denk daarbij aan ERP of robotisering, zullen uitgesteld. De adoptie van de cloud blijft wel versnellen, waarbij uitgaven voor on premise servers en opslag zal afnemen.

