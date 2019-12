Een online agendasysteem specifiek voor hen bedoeld; dat kunnen Belgische dokters gebruiken vonden drie Limburgse ondernemers, en ze ontwikkelden Mya, een nieuwe start-up die medisch en aanverwante praktijken ondersteunt in het agendabeheer.

Manage Your Agenda. Of - als je het liever als patiënt bekijkt - Make Your Appointment. Daar staat Mya voor. Het was Gwen Claes van Sanmax Projects die aanvoelde dat er nood was aan een goed online agendabeheer voor medische professionals. Hij haalde er met Lore De Raeve en Christophe Michel twee bevriende ondernemers bij die samen meer dan 25 jaar ervaring en een breed netwerk binnen de medische sector hadden. Samen ontwikkelden ze een project dat de dokter op een ideale manier begeleid bij het plannen van zijn afspraken.

'Zo kan de geneesheer meteen bij het boeken van een afspraak bepaalde vragenlijsten meesturen naar de patiënt', zegt De Raeve. 'Op die manier heeft hij al de antwoorden voor het begin van de consultatie, en kan die veel efficiënter verlopen. Daarnaast houden we ook work-lifebalance van de arts in de gaten door springuren zoveel mogelijk te vermijden, en huisbezoeken efficiënt in te plannen. Ook hameren we heel hard op onze service en betrokkenheid. Als een arts vragen heeft, een technische storing wil melden, of een suggestie wil doen voor verbetering dan moet hij snel geholpen worden. We willen een partner zijn van de arts, eerder dan één van de vele softwareleveranciers. We luisteren bij de ontwikkeling van ons product dan ook heel hard naar de gebruikers, en spelen helemaal in op hun noden.'

'De gebruiksvriendelijkheid van de agenda staat voorop', vertelt De Raeve, die in 2014 met LTD3 al een award won voor beste eHealth-project met easyTar, de app om digitale doktersbriefjes te maken. 'De agenda is volledig op maat in te stellen, zodat hij optimaal aansluit bij de werkwijze van de praktijk. De arts betaalt een maandelijks abonnement van 39 euro voor het gebruik van de agenda. Dat verdien je snel terug, want een goed agendabeheer zorgt ervoor dat minder klanten niet opdagen. Ook voor de patiënt is Mya overigens een vooruitgang. Een afspraak boeken kan al op twintig seconden en de patiënt wordt op voorhand nog eens herinnerd aan zijn afspraak.'

Waarom Mya zo juist is voor de Belgische dokter? Net omdat het zo Belgisch is. 'Er bestaan booking.com-achtige systemen, waarbij je de beste arts kunt zoeken, en die nadien zelfs kunt quoteren', klinkt het bij de zaakvoerster, 'maar dat werkt niet in België, waar iedereen zijn vaste huisarts heeft. Dan heb je geen nood aan een tool die je de 'beste dokter' van de stad aanwijst, maar wil je vooral een goeie en vlotte communicatie. Het is dan ook eerst en vooral de bedoeling om in België een klantenbestand op te bouwen. Uitbreiden naar de rest van Europa is niet aan de orde op dit moment.'

Sowieso staat Mya nog maar aan het begin. De afgelopen weken trokken de oprichters met een roadshow door het land om de boodschap te verspreiden, nu maken ze zich langzamerhand klaar om vanaf begin volgend jaar commercieel actief te worden. 'Een paar dokters konden zich niet inhouden', lacht De Raeve, 'en die hebben we dan maar al laten testen. We hebben veel aan hun input gehad. Daarnaast gaan we nu vooral inzetten op online content en hopen we dat mond-aan-mondreclame zijn werk doet. We weten immers dat de medische sector niet echt op cold calling zit te wachten. De ambitie is in elk geval om op een jaar tijd 2,5 miljoen afspraken boeken met Mya.'

De Raeve en collega's hebben Mya gebootstrapt met eigen middelen, en dat willen ze ook in de toekomst zo houden. 'We hebben niet de ambitie om er binnenkort extern kapitaal bij te halen', klinkt het.

Mya Maatschappelijke zetel: Zonhoven Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Neen Website:www.mya-agenda.be