Stories, de functies waarmee LinkedIn vorig jaar Snapchat achterna wilde gaan, wordt alweer terug opgeborgen. Het bedrijf heeft aangekondigd dat de functie van het netwerk wordt gehaald.

Stories is, naar het voorbeeld van Snapchat en Instagram, een functie waarmee je berichten kunt posten die na 24 uur weer verdwijnen. LinkedIn lijkt bij de implementatie ervan echter te zijn vergeten dat het sociale netwerk een volledig ander doel en publiek heeft dan die twee andere platformen en dat een 'leuke en relaxte manier om snel video-updates te delen', zoals Liz Li, senior director of products bij LinkedIn het omschrijft, misschien niet was waarop dat publiek zat te wachten.

In een aankondiging schrijft Li nu dat LinkedIn de Stories-functie zal weghalen om te werken aan een 'nieuwe ervaring'. Die zou meer kansen moeten bieden om via video je volgers te engageren. Hoe de functie er uit zal zien, is momenteel niet bekend. Wie Stories alsnog eens wil proberen, kan dat nog tot eind september.

Ergens vorig jaar was 'verdwijnende content' de nieuwste hippe functie om aan alles toe te voegen. Het format dook naast Instagram ook op bij Facebook, WhatsApp, Pinterest en YouTube. TikTok zou later dit jaar volgen. Wel is LinkedIn al het tweede platform dat dit soort functie meteen weer afvoert. Twitter maakte vorige maand al komaf met zijn eigen Fleets-functie, een gelijkaardig systeem met tijdelijke berichten. Volgens Twitter was er amper interesse in de functie.

