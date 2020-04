De gekende Verkenner ('File Explorer') in Windows 10 zal binnenkort ook Linuxbestanden ondersteunen. Het icoontje wordt dat van Tux: de gekende Linux-mascotte.

In vorige decennia was het nog ongezien, maar ondertussen weten we dat het Microsoft van nu niet langer vies is van het op open-source gebaseerde Linux. Vorig jaar maakte Microsoft al bekend dat het een volwaardige Linux-kernel in Windows 10 zal voorzien, en nu wordt ook duidelijk dat Linux-bestandssystemen volledig geïntegreerd worden in de Windows Verkenner.

De integratie wordt door Microsoft getest in de nieuwste build van Windows 10 voor testers, zo weet The Verge. De iconische Linux-mascotte - de gekende pinguïn die luistert naar de naam Tux - duikt daarmee voor het eerst op in Windows Verkenner. Een klik op Tux zorgt ervoor dat je meteen toegang krijgt tot het bestandssysteem van Linux-distro's die je in Windows 10 geïnstalleerd hebt. Tot voor deze versie moest je in Windows 10 manueel navigeren naar een UNC-pad ('Universal Naming Convention', nvdr) om vervolgens toegang te krijgen tot Linux-bestanden uit WSL: Windows Subsystem for Linux.

Het is trouwens dit Windows Subsystem dat nu door Microsoft stelselmatig uitgebouwd wordt en wat dan uiteindelijk moet uitmonden in de beloofde volledige kernel. Eerder werd ook al een nieuwe Windows Terminal command line interface voor ontwikkelaars uitgebracht en een 'bash shell' integratie voor Linux-ontwikkeling is er ook al even. Gekende Linuxnamen als Ubuntu, SUSE Linux en Fedora zijn ondertussen ook in de Windows Store terug te vinden.

Microsoft rekent nu op feedback van de testers vooraleer de integratie van Linux in Windows Verkenner afgerond wordt. Pas dan zal de integratie ook doorgevoerd worden in een latere update van Windows 10 voor alle gebruikers.

