Dit jaar nog komen hardwaremaker Logitech en spelproducent Tencent met een draagbare spelconsole voor cloudgaming.

De samenwerking tussen Logitech G, de afdeling die gamingproducten maakt, en Tencent Games, bekend van onder meer PUBG, moet er voor zorgen dat de twee de hardwarekennis van Logitech met de gamingexpertise van Tencent combineren.

Verdere details zoals specificaties, een exacte datum, foto of zelfs naam van de console zijn nog niet bekend. Wel bevestigen beide partijen dat er wordt samengewerkt met Xbox Cloud Gaming en Nvidia Geforce Now, de twee streamingplatformen van Microsoft en Nvidia. Stadia, de andere grote naam in cloudgaming, wordt niet vermeld.

De opzet moet zijn om toptitels te spelen wanneer je niet achter je console of pc zit. Op het eerste zicht lijkt het daarmee een concurrent voor de Steam Deck, een op Linux gebaseerde draagbare console waarmee Steam games kunnen worden gespeeld.

Cloudgaming

Cloudgaming is nog niet op grote schaal doorgebroken, maar de technologie is er wel en kan wel een verschil betekenen onder draagbare toestellen. Zo is er bij cloudgaming minder nood aan heel zware hardware of veel opslag op het toestel zelf.

Het volstaat om genoeg rekenkracht te voorzien om de datastream om te zetten in een spelomgeving, waar een klassieke console in staat moet zijn om ook games die pas binnen enkele jaren uitkomen aan te kunnen. Anderzijds is de speelbaarheid van cloudgaming sterk afhankelijk van je internetverbinding. Waarbij genoeg bandbreedte en een lage latency (reactietijd) cruciaal zijn voor de spelervaring.

