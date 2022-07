Geen enkele sport ontloopt de digitalisering: ook golf niet. Tijdens The 150th Open in Schotland konden fans voor de allereerste keer van élke slag van élke speler de balpositie en afgelegde route naar de hole volgen.

Niet alleen in de Ronde van Frankrijk wordt u als kijker en sportfan verwend met data. Terwijl de renners in de Tour de France de laatste etappes voor de wielen krijgen en de laatste statistiekjes op uw tv, in de browser of in de app tevoorschijn getoverd worden, maken ook andere sporten werk van digitalisering en 'verrijking' via data. Data News trok op uitnodiging van NTT Data naar St Andrews aan de Schotse Noordzeekust dat bekend staat als 'The Home of Golf'. Op 'the Old Course' dubbelde de 150ste (!) editie van het The Open golftoernooi als het decor om wat innovatie in sporttechnologie te lanceren.

'Wat we hier tijdens deze kleine week op The Open tonen is een showcase van wat IT kan bijbrengen tot het spel en de beleving. Maar er zijn nog 51 andere weken die belangrijk zijn voor onze sport', steekt Steve Otto al lachend van wal. Otto is de Chief Technology Officer van The R&A: The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. Een van zijn duidelijke doelen is ervoor zorgen dat St Andrews ook in de komende jaren en decennia 'The Home of Golf' blijft. Daar horen ook allerlei andere evenementen en toernooien bij, ook voor amateurs. 'Wat we op The Open tonen, willen we uiteindelijk ook daar kunnen brengen. We zoeken dus schaalbare en sustainable oplossingen. Maar uiteindelijk is onze purpose ook om de golfsport meer toegankelijk, aantrekkelijk en inclusief te maken. En ja, daar kan technologie zeker een rol in spelen', vertelt Otto.

© NTT Data

ShotView

De letterlijke blikvanger op The 150th Open is ShotView: digital twin technologie - tot voorheen nog ongezien in de golfsport - die fans volledige toegang geeft tot de data van alle spelers op het toernooi. En dat op een visueel aantrekkelijke manier. Zo kan je van elke speler de balpositie zien en de route die hij al afgelegd heeft richting de hole, inclusief de nodige cijfertjes en statistieken, en dat alles netjes gemapt op een visuele weergave van de golfcourse. Een digital twin dus, 'maar het is echt nog maar een begin', benadrukt Laurence Norman, Vice President Sports Technology bij NTT Data. 'We verzamelen in real time data. Maar in een echte digital twin zitten nog veel meer databronnen en vooral ook historische data. Dat is nu nog niet het geval. Dat is meteen ook onze duidelijke to-do voor de komende jaren: meer en meer data blijven verzamelen en voeden in het model', aldus Norman. 'Momenteel draait het vooral rond het betrekken van fans in het toernooi en hen meerwaarde bieden. Ze kunnen onmogelijk alle spelers tegelijkertijd fysiek volgen, maar via de digital twin en ShotView krijgen ze wel een mooie aanvulling om alles digitaal te volgen', zegt Laurence Norman nog. 'Maar op termijn willen we zeker meer data inbrengen rond bijvoorbeeld het weer en de windomstandigheden. Dat kan dan weer voor nieuwe functies of scenario's zorgen in de digital twin omgeving', klinkt het.

Zo ziet ShotView er uit. © NTT Data

LIDAR

Om de miljoenen datapunten van de golfers te kunnen capteren én visueel weergeven is wel wat technologie nodig. En net dat is in de golfsport niet evident. 'In de Ronde van Frankrijk kan je al veel meten door een tracker aan een zadel te bevestigen en dat gebeurt ook. In de golfsport is dat heel wat minder evident: je kan in een golfbal, ijzer, driver of tee niet zomaar sensors gaan stoppen. Dat mag ook niet zomaar in een spelomgeving', weet Tom Winstanley, CTO bij NTT Data UK&I. Hoe dan wel? Via LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging, nvdr): technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt aan de hand van laserpulsen. Technologie die trouwens ook ingezet wordt in de 'superflitspalen' in ons land, en die ook in de autosector zelf gebruikt wordt voor (semi-)zelfrijdende wagens.

ShotView werkt met beeldmateriaal waarvoor ook drones ingezet zijn. © NTT Data

Drones

De gegevens die LIDAR capteert worden gemapt op de digital twin van St Andrews Old Course. Die ziet er uit als realistische simulatie van het landschap en de omgeving en doet dienst als basis voor de interactieve data-ervaring. Om die digital twin te creëren deed NTT Data trouwens voor een stuk beroep op open-source landschapsgegevens. Om die gegevens te verfijnen en aan te vullen werden drones ingezet om extra beeldgegevens te verzamelen.

Via ShotView konden fans dus voor het eerst ook vanuit vogelperspectief zien hoe een golfbal precies van punt A naar B geslagen werd: inclusief de nodige aanklikbare markers om bijvoorbeeld het dataprofiel van een speler op te roepen. 'Precies op dat traject willen we nog verder bouwen nu. We willen dat ook amateurspelers hun eigen prestaties kunnen vergelijken met die van professionele spelers. Daar zijn we mee bezig, maar je hebt dus goeie data nodig waarop je kan vertrouwen', zegt Steve Otto.

'Op dat vlak werken we supergoed samen met The R&A. Ons doel is evengoed om fans zo dicht mogelijk bij de actie te brengen via data. En golf is ook duidelijk een spel van statistieken. Kleine variabelen hebben een grote impact, details zijn belangrijk en tot hoe meer gegevens je als fan toegang krijgt, des te rijker wordt de totaalervaring', vult Laurence Norman van NTT Data aan.

Ook achtergrondinformatie over de spelers en de holes is opgenomen in de digital twin omgeving. © NTT Data

Data Wall

We hebben het hier al de hele tijd over toepassingen voor de fan die toegankelijk zijn op een smartphone - hetzij als bezoeker op het toernooi, hetzij vanop afstand via de website van The Open - maar centraal op het terrein van The Open stoten we op een fysieke blikvanger: een enorme Data Wall van 20 meter breed en 5 meter hoog. '400 LED-tegels die eigenlijk drie schermen vormen', preciseert Laurence Norman. Eentje toont de tv-broadcast feed, een tweede de meest interessante ShotView van het moment - Ja, van Tiger Woods gaat u zeker geen slag missen, maar evengoed ook een zeldzame hole-in-one krijgt uiteraard meteen een plaats op de Data Wall - en een derde is het 'leaderboard'. En dat alles in (near) real-time. 'Reken op een vertraging van 30 seconden om de exacte berekening en visualisatie te kunnen uitvoeren', zegt Norman. Op een golftoernooi als The Open draait heel wat in de cloud, maar toch ook wat lokaal.

De Data Wall op The Open. © NTT Data

In de technische container achter de Data Wall spotten we twee gamecomputers die instaan voor de visualisatie van de balroutes. Het is trouwens de bekende Unreal game engine die hiervoor gebruikt wordt. Volledig lokale berekening dus om alles te renderen naar de grote schermen, met permanent een lokale equipe om indien nodig in te grijpen en waar nodig eens een occasionele datafout te corrigeren. Vanuit Ipswich bij Londen staat een backup team continu in (video)verbinding met de technische crew in St Andrews: klaar om indien nodig vanop afstand in te grijpen.

In de technische container achter de Data Wall. © DN/KVdS

Connectiviteit

We hebben nog niks over connectiviteit gehoord: hoe de LIDAR-waardes van de golfballen bijvoorbeeld doorgestuurd worden? 'Dat doen we via een uiteraard volledig afgesloten wifi-netwerk', antwoordt Laurence Norman. 'Achterliggend - of beter: hier liggend onder het gras (lacht) - is dat een fiber backbone.'

'We kijken voor volgend jaar wel uit om een private 5G-netwerk te installeren. De site leent zich daar uitstekend toe en het zou ons verschillende voordelen opleveren. Het bijhouden van de scores kan dan vlotter en de lagere latency helpt ook voor heel wat applicaties. Maar private 5G kan ook in combinatie met onze drones nieuwe mogelijkheden bieden. Ik denk dan aan autonomous drones waarop acties getriggerd worden, bijvoorbeeld voor beveiliging.

Laurence Norman (Vice President Sports Technology bij NTT Data) © NTT Data

Wat brengt de toekomst nog?

Maar Norman ziet nog meer mogelijkheden. 'Ik wil graag sustainability toevoegen aan de data wall en de website.' Visualisaties zouden dan ook de gedetailleerde impact op het milieu weergeven. 'En daarnaast wil ik toch héél graag naar predictive analyticts doorgroeien: op basis van data voorspellen hoe goed een speler het gaat doen. Maar wat ons daar nu nog tegen houdt is zoals ik al zei het gebrek aan historische data - maar daar werken we dus aan. En uiteraard zijn er ook nog discussies met The R&A over zulke technologie en de foutenmarge bijvoorbeeld: voor hen kunnen we eigenlijk alleen maar fout zijn (lacht)'.

De Data Wall is centraal geplaatst en voor alle bijna 300.000 bezoekers toegankelijk. © NTT Data

Steve Otto, CTO van The R&A, is niet vies van nieuwe technologie, maar blijft anderzijds ook waken over de aantrekkingskracht van de sport. 'Met nieuwe technologie kunnen we een nieuw publiek aanboren. Maar de essentie van de sport moeten wel de skills blijven. Apps en data en analyses daarvan kunnen ook spelers helpen - in de driving range (oefenterrein voor golfspelers, nvdr) maken ze daar gretig gebruik van en is data analytics niet meer weg te denken - maar uiteindelijk moet het toch de vaardigheid, de kracht en de finesse zijn waarmee een speler het verschil maakt. Het is een sport met statistieken, ja, maar het is de mens die het verschil moet maken. Het is de man of vrouw met de beste prestaties die moet winnen, niet die met de beste app.'

Steve Otto (Chief Technology Officer van The R&A) © The R&A

Integrated dataverse

Steve Otto ziet anderzijds ook voor de komende jaren nog heel wat extra mogelijkheden. 'Markerless tracking bijvoorbeeld. Nu moeten we nog herkenningspunten op mensen plaatsen om die in een CGI-omgeving te brengen, maar dat kan ook beter. Meer intelligent gebruik van video is ook een aandachtspunt. Ik zou bijvoorbeeld graag camera's zien op de tee (het houten of plastic pinnetje waarop de bal geplaatst wordt voor de afslag, nvdr). En dan AI inzetten om de swing tijdens het afslaan te analyseren en daar analyse op te draaien.'

'Het is door onderzoek naar zo'n toepassingen dat je ook op speciale vereisten stoot', vult Norman aan. 'De snelheid en kracht van de bal wordt bijvoorbeeld bepaald door de polsbeweging tijdens het afslaan. Om die snelle polsbeweging accuraat te kunnen filmen, heb je beeldmateriaal nodig met een ontzettend hoge framerate.'

'Als ik nog één wens mag toevoegen, dan is het voor mij ook dat we op de een of andere manier een einde kunnen maken aan de fragmentatie van data. Elk toernooi heeft zijn eigen datasystemen, alle spelers hebben in de driving range hun eigen apps en gadgets die spelersgegevens verzamelen en opslaan. Er is voor mij een groot gebrek aan een single source of truth. Daar proberen we met The R&A ook mee aan de kar te trekken om al die gegevens te kunnen integreren, holistisch samen te vatten en naar waardevolle herbruikbare en schaalbare datasets te evolueren. Ik heb er al een naam voor ook (lacht), ik noem het een integrated dataverse.' Niet alles moet een plaats in het metaverse krijgen, gelukkig maar.

Kruisbestuiving met andere sporten 'Omdat we gepassioneerd zijn over de sport, omdat we de sport toegankelijker en inclusiever willen maken, maar zeker ook omdat experimenteren met dit soort technologie compleet relevant is voor onze core business', antwoordt Tom Winstanley, CTO bij NTT Data UK&I, gedecideerd op de vraag waarom NTT Data dit partnership met The Open heeft. 'Dingen als digital twins, data twins, data analyse: het zijn stuk voor stuk toepassingen die we dagelijks doen voor klanten, partners en werknemers. Dus ja, de relevantie is er en dit is tegelijkertijd ook een mooie showcase voor ons.' Net als de Tour de France dus waar moederbedrijf NTT technologiepartner is. Of ook de Indianapolis 500 autosport. Het doet de vraag rijzen in hoeverre sporttechnologie uitwisselbaar is. 'Ja, we overleggen zeker en vast over welke technologie we kunnen inbrengen in andere sportevenementen. We hebben op groepsniveau een extended global team waarin dit uitgebreid aan bod komt. De Data Wall hier zie je bijvoorbeeld ook terugkomen in de Indiecar-competitie. En van de digital twin technologie in de Ronde van Frankrijk hebben we ook delen hergebruikt voor de digital twin in The Open', legt Winstanley uit. 'Voor alle projecten die we in deze partnerships uitvoeren is uiteraard het concrete nut de allereerste prioriteit. Maar anderzijds is het voor ons zeker ook belangrijk om die emerging technologies uit te pikken die ook relevant kunnen zijn voor onze zakelijke klanten. Tom Winstanley © NTT Data

