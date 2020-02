Het luchtruim boven de internationale luchthaven in Madrid is maandagmiddag ruim anderhalf uur gesloten geweest omdat er een drone in het gebied zou zijn gespot. Het vliegverkeer werd tijdelijk omgeleid naar andere luchthavens.

Eerder op de dag had een piloot melding gemaakt van een drone in het opstijggebied van de internationale luchthaven Barajas. De politie voert onderzoek uit naar de zaak. Het luchtruim boven de Madrid-Barajas werd rond 14u15 weer vrijgegeven. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk sprake was van een drone.

Het incident vond plaats in het spitsuur van de luchthaven. Meer dan negentig vluchten werden uitgesteld, en zeventien vliegtuigen die op weg waren naar Barajas, moesten worden omgeleid naar andere luchthavens.

Het Spaanse Agentschap voor de veiligheid en beveiliging van de luchtvaart (AESA) plaatste naar aanleiding van het incident een tweet waarin wordt gesteld dat 'vliegende drones in de buurt van een luchthaven een ernstige inbreuk zijn' en dat de boetes hiervoor kunnen oplopen tot 90.000 euro.

Volar #drones en las proximidades de un #aeropuerto es una infracción grave y las sanciones pueden alcanzar los 90.000 euros.



Antes de volar tu dron debes saber cómo y dónde usarlo https://t.co/Nb6fSVuwS3



¡¡Los drones no son Juguetes!! https://t.co/S5Hu3hv3NS — Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (@AesaSpain) February 3, 2020

Eerder op de dag had een piloot melding gemaakt van een drone in het opstijggebied van de internationale luchthaven Barajas. De politie voert onderzoek uit naar de zaak. Het luchtruim boven de Madrid-Barajas werd rond 14u15 weer vrijgegeven. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk sprake was van een drone.Het incident vond plaats in het spitsuur van de luchthaven. Meer dan negentig vluchten werden uitgesteld, en zeventien vliegtuigen die op weg waren naar Barajas, moesten worden omgeleid naar andere luchthavens.Het Spaanse Agentschap voor de veiligheid en beveiliging van de luchtvaart (AESA) plaatste naar aanleiding van het incident een tweet waarin wordt gesteld dat 'vliegende drones in de buurt van een luchthaven een ernstige inbreuk zijn' en dat de boetes hiervoor kunnen oplopen tot 90.000 euro.