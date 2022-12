De voormalige topman van Centralpoint komt in de raad van bestuur van Signpost.

Slaats is sinds kort CEO van de Uniserver Group, maar is in de sector vooral bekend als voormalig CEO van Centralpoint.

Slaats werkte meer dan 17 jaar voor Scholten Awater, dat in 2017 werd overgenomen door Infotheek en later fuseerde tot Centralpoint waar hij de leiding nam. Onder zijn bewind werd het bedrijf verkocht aan de Zweedse Dustin Group.

Signpost legt zich toe op IT-oplossingen voor de onderwijssector. Dat gaat om hardware zoals laptops, maar ook om digitale onderwijsoplossingen. Zo nam het bedrijf in 2018 nog WeZooz Academy over. Vandaag haalt het bedrijf een omzet van 185 miljoen euro en werken er 260 mensen voor Signpost.

'Signpost is een ambitieuze organisatie. De ambities om versneld internationaal te groeien en de bepalende Europese onderwijs speler te worden is niet enkel een mooie ambitie. De noodzaak om Europees onderwijs verder te digitaliseren is evident. Daarbij is het vooral ook een eer om met een sterke board van topinvesteerders te mogen samenwerken en verder koers te geven aan de belangrijke missie van Signpost.' Aldus Slaats in een mededeling.

Andere leden van de raad van bestuur van Signpost zijn Steven Buyse (CVC), Stefan Tournoy (Vente-Exclusive, Beepee), Hans Hermse (ex-Exact Software), Pieter Barremaecker (medeoprichter Signpost) en Arne Vandendriessche (CEO Signpost).

