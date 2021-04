Toyota legt 550 miljoen dollar op tafel voor Level 5, de afdeling van Lyft die zich toelegt op zelfrijdende wagens. Daarmee kan Lyft stevig in de kosten snoeien.

Lyft is net zoals Uber een app om autoritten te boeken. Nadat Uber in december haar zelfrijdende afdeling verkocht aan de start-up Aurora, doet Lyft nu hetzelfde aan Toyota.

Bij Toyota komt Level 5 in een nieuwe afdeling met de naam Woven Planet. Het bedrijf neemt ook driehonderd medewerkers over en heeft voortaan een afdeling in San Francisco en Londen. Toyota geeft zelf aan dat niet alleen het product maar ook de mensen belangrijk zijn als het gaat om het overnemen van de technologie.

Toyota wil met de overname de automatisering van haar wagens versnellen. Vandaag beschikt het bedrijf over een level 2 automatisering (ondersteuning bij sturen, remmen of versnellen, maar met een mens als chauffeur). Het voert wel volop testen uit rond meer autonomie, onder meer twee jaar geleden in Brussel.

Kostenbesparing

Voor Lyft is de verkoop vooral een financiële verbetering. Voor hen vallen per jaar honderd miljoen dollar aan netto operationele kosten weg. Lyft zegt hierdoor sneller winstgevend te kunnen zijn. Toyota betaalt nu 200 miljoen, de overige 350 miljoen dollar volgen in de komende vijf jaar.

