Lynk & Co, het automerk dat wagens aan de man brengt op basis van een lidmaatschap, heeft zijn 01-model uitgerust met een app die toegang geeft tot Microsoft Teams. Automobilisten kunnen op die manier op een veilige manier deelnemen aan audiovergaderingen, klinkt het.

De nieuwe Microsoft Teams-app moet 'gedoe op de telefoon voorkomen, zodat Lynk & Co-members van een zorgeloze rijervaring kunnen genieten', stelt het mobiliteitsbedrijf in een persbericht. 'De toepassing benadrukt ook dat we niet alleen een leverancier zijn van auto's, maar bovenal van flexibele mobiliteit', aldus CEO Alain Visser.

Lynk & Co bouwde de nieuwe vergader-app met behulp van Microsoft Azure Communication Services, een platform dat naadloze samenwerking mogelijk maakt met Microsoft Teams. Het is intussen de veertiende applicatie die beschikbaar is in de Lynk & Co 01. Andere toepassingen die al gebruikt kunnen worden, zijn Spotify, Radioline, Audiobooks, Media Player, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Journey Cam, Scoreyteller, Calendar, Inbox en Co:lab.

Lynk & Co-leden hebben op een flexibele en maandelijkse basis toegang tot een auto en kunnen deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co gemeenschap.

© Lynk & Co

