De nieuwe MacBook Air mag dan over een 1080p Full HD-camera beschikken, oudere laptops moeten het vaak nog stellen met een belabberde webcam. macOS 13 Ventura biedt daarvoor een oplossing. Apples volgende besturingssysteem voor de Mac stelt gebruikers in staat om hun iPhone als webcam te gebruiken.

Apple stelde zijn nieuwste macOS-versie deze week voor tijdens zijn Worldwide Developers Conference. Een van de opvallendste nieuwigheden is Continuity Camera, oftewel de mogelijkheid om de (hoofd)camera van je iPhone als computerwebcam te gebruiken.

Speciale effecten

Eenmaal geconfigureerd weet Continuity Camera je smartphone automatisch te vinden zodra die in de buurt komt van je Mac. De verbinding werkt draadloos, en om de telefoon op je laptopscherm te bevestigen komen er binnenkort speciale 'mounts' op de markt, onder meer van accessoiremaker Belkin.

De iPhone(camera) ondersteunt ook alle effecten en features van een normale FaceTime-camera. Center Stage bijvoorbeeld, een snufje dat ervoor zorgt dat je altijd centraal in beeld blijft, ook al wandel je tijdens de videobabbel rond. Daarnaast is er de portretmodus, met een onscherp bokeh-effect op de achtergrond, en Studio Light, waarbij het lijkt alsof er een spot op je gericht is.

Compleet nieuw in Continuity Camera is Desk View. Hierbij wordt de groothoeklens van de iPhone gebruikt om zowel de gebruiker als diens bureaublad in beeld te brengen. Zo kan je bijvoorbeeld je nieuwe ontwerpen laten zien aan collega's of iemand anders vertrouwd maken met een paar handige toetsenbordcombinaties.

De finale versie van macOS 13 Ventura wordt waarschijnlijk in oktober of november uitgerold. Volgende maand verschijnt er echter wel al een publieke betaversie van het besturingssysteem.

