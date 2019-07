Man die WannaCry stopte vrijgelaten in VS

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Marcus Hutchins, de man die in 2017 per toeval de WannaCry-ransomware stopte maar nadien werd gearresteerd voor zijn aandeel in bankmalware, is vrijgelaten.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Marcus Hutchins

Hutchins, een Brit, werd in 2017 gearresteerd vlak voor hij op een vlucht van Vegas naar het Verenigd Koninkrijk stapte. Hij werd daarbij verdacht om de Kronos bankmalware te hebben gemaakt en verkocht. Hutchins ontkende dat aanvankelijk, maar gaf nadien de feiten toe. De jonge hacker is nu 25 en wordt vrijgelaten. Volgens Techcrunch erkent de rechter dat de man talentvol is, maar misdaden heeft begaan. Er komt geen bijkomende celstraf, maar de rechter geeft aan dat hij door zijn misdaden vermoedelijk de VS niet meer binnen mag in de toekomst. WannaCry was ransomware die bijna onoplosbaar leek. Tot Hutchins toevallig ontdekte dat de malware contact maakte met een bepaald domein. Hij registreerde dat domein om de malware te onderzoeken, maar stopte zo per ongeluk de verspreiding van het virus. Maar kort nadien bij het bezoeken aan de Def Con securityconferentie werd hij gearresteerd voor het maken en verkopen van Kronos. Al zou hij daar in praktijk slechts enkele duizenden dollars mee hebben verdiend. Hutchins werd eerder al vrijgelaten op borgtocht en woonde tot die tijd in Los Angeles, maar sinds zijn arrestatie kreeg hij ook veel bijval voor zijn malwareonderzoek en het uitleggen van zijn werk om malware beter te begrijpen en te counteren. Het advocatenkantoor dat Hutchins verdedigt, zegt blij te zijn dat de rechter die bijdragen erkent. Ze danken iedereen voor de steun die hij sinds zijn arrestatie heeft gekregen.