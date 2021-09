Marijke Verhavert, practice lead digitalisation bij Tomorrowlab, werd zowel in 2016 als 2018 genomineerd voor onze ICT Woman of the Year-award. 'De combinatie van strategisch en operationeel veranderingen in gang zetten, vind ik heel boeiend.'

Het stond in de sterren geschreven dat Marijke Verhavert voor ICT zou kiezen. Haar vader werkte in de sector en vertelde honderduit over die boeiende wereld waarin alles zo snel veranderde. 'Mensen geloofden hem niet altijd, als hij de disrupties in de sector voorspelde, maar mij had hij wel overtuigd.' Ze studeerde handelsingenieur, in combinatie met beleidsinformatica. 'Ik ben nooit ontwikkelaar geweest, maar leidde in mijn loopbaan wel verschillende ICT-projecten. Ik keek altijd hoe digitalisatie het bedrijf vooruit kon helpen.'

Na haar studies kwam ze maar weinig vrouwen in de sector tegen. 'Gelukkig veranderde dat enkele jaren later en was ik op ICT-conferenties of vergaderingen niet meer de enige vrouw. Ik heb het gevoel dat er nog altijd te weinig vrouwen in de ICT-sector werken, maar ik kom ze wel tegen in hogere posities. Dat is een positieve evolutie.'

'Jezelf als bedrijf constant heruitvinden is en blijft een uitdaging.'

Nieuwe oorden opzoeken

Toen ze in 2016 een eerste keer genomineerd werd voor de ICT Woman of the Year-award, werkte ze als afdelingshoofd bij Informatie Vlaanderen. 'Op zo'n moment besef je dat je een bepaalde strategie of visie uitdraagt die anderen inspireren. Ik was daar niet altijd mee bezig. Het gaf me een boost om verder te doen en vooral nog meer bij te leren.' Op professioneel vlak breidde de nominatie haar netwerk uit. 'Je komt in contact met zoveel andere vrouwen uit de sector die je inspireren. Het versterkt de relaties.' Na haar tweede nominatie was het tijd voor Marijke Verhavert om een nieuwe omgeving op te zoeken. 'Ik werkte toen vijftien jaar bij de overheid. Tijdens je loopbaan zet je verschillende petten op, maar op een bepaald moment weet je dat je op een andere plek nieuwe inspiratie kunt vinden en meer kunt groeien.'

Ze ging aan de slag bij het consultancybedrijf Tomorrowlab, een spin-off van Living Tomorrow, dat bedrijven en overheden helpt aan hun toekomst te bouwen met innovatieve en digitale oplossingen. 'Ik ben enorm geboeid hoe digitalisatie de wereld in andere richtingen stuurt en verandert. De combinatie van strategisch en operationeel veranderingen in gang zetten, vind ik heel interessant.'

Samenwerken in ecosysteem

Een belangrijke uitdaging voor de IT-sector is om de complexiteit van de business te ondersteunen. 'Vroeger was digitaal een ondersteunend middel, nu spreken we van een digitale business. ICT zit dus in het hart van de business en zorgt ervoor dat je snel connecteert, snel beslist en je snel aanpast aan veranderingen. Die ICT moet dan wel die voortdurend veranderende complexiteit aankunnen. En daarvoor heb je verbindende ICT-profielen nodig die niet in niches werken.'

Dat sluit perfect aan bij de andere uitdaging die Marijke Verhavert ziet voor de ICT-sector: samenwerken in ecosystemen. 'Wanneer je mensen tegenkomt met dezelfde visie, kun je mooie zaken realiseren. Je kunt meer doen samen dan wanneer je het apart doet. De bedrijven moeten natuurlijk wel in staat zijn om de onderlinge concurrentie uit te schakelen. Als ICT-sector word je daar alleen maar sterker van, jezelf als bedrijf constant heruitvinden is en blijft een uitdaging.'

Na haar werkuren is Marijke Verhavert vooral mama. 'Thuis heb ik drie jongvolwassen kinderen rondlopen. Ik beschouw het als een groot geluk om met hen op te trekken. Ze houden me jong en zorgen ervoor dat ik op de hoogte blijf van de laatste nieuwigheden op het vlak van mode en muziek.'

Het stond in de sterren geschreven dat Marijke Verhavert voor ICT zou kiezen. Haar vader werkte in de sector en vertelde honderduit over die boeiende wereld waarin alles zo snel veranderde. 'Mensen geloofden hem niet altijd, als hij de disrupties in de sector voorspelde, maar mij had hij wel overtuigd.' Ze studeerde handelsingenieur, in combinatie met beleidsinformatica. 'Ik ben nooit ontwikkelaar geweest, maar leidde in mijn loopbaan wel verschillende ICT-projecten. Ik keek altijd hoe digitalisatie het bedrijf vooruit kon helpen.' Na haar studies kwam ze maar weinig vrouwen in de sector tegen. 'Gelukkig veranderde dat enkele jaren later en was ik op ICT-conferenties of vergaderingen niet meer de enige vrouw. Ik heb het gevoel dat er nog altijd te weinig vrouwen in de ICT-sector werken, maar ik kom ze wel tegen in hogere posities. Dat is een positieve evolutie.'Toen ze in 2016 een eerste keer genomineerd werd voor de ICT Woman of the Year-award, werkte ze als afdelingshoofd bij Informatie Vlaanderen. 'Op zo'n moment besef je dat je een bepaalde strategie of visie uitdraagt die anderen inspireren. Ik was daar niet altijd mee bezig. Het gaf me een boost om verder te doen en vooral nog meer bij te leren.' Op professioneel vlak breidde de nominatie haar netwerk uit. 'Je komt in contact met zoveel andere vrouwen uit de sector die je inspireren. Het versterkt de relaties.' Na haar tweede nominatie was het tijd voor Marijke Verhavert om een nieuwe omgeving op te zoeken. 'Ik werkte toen vijftien jaar bij de overheid. Tijdens je loopbaan zet je verschillende petten op, maar op een bepaald moment weet je dat je op een andere plek nieuwe inspiratie kunt vinden en meer kunt groeien.' Ze ging aan de slag bij het consultancybedrijf Tomorrowlab, een spin-off van Living Tomorrow, dat bedrijven en overheden helpt aan hun toekomst te bouwen met innovatieve en digitale oplossingen. 'Ik ben enorm geboeid hoe digitalisatie de wereld in andere richtingen stuurt en verandert. De combinatie van strategisch en operationeel veranderingen in gang zetten, vind ik heel interessant.'Een belangrijke uitdaging voor de IT-sector is om de complexiteit van de business te ondersteunen. 'Vroeger was digitaal een ondersteunend middel, nu spreken we van een digitale business. ICT zit dus in het hart van de business en zorgt ervoor dat je snel connecteert, snel beslist en je snel aanpast aan veranderingen. Die ICT moet dan wel die voortdurend veranderende complexiteit aankunnen. En daarvoor heb je verbindende ICT-profielen nodig die niet in niches werken.'Dat sluit perfect aan bij de andere uitdaging die Marijke Verhavert ziet voor de ICT-sector: samenwerken in ecosystemen. 'Wanneer je mensen tegenkomt met dezelfde visie, kun je mooie zaken realiseren. Je kunt meer doen samen dan wanneer je het apart doet. De bedrijven moeten natuurlijk wel in staat zijn om de onderlinge concurrentie uit te schakelen. Als ICT-sector word je daar alleen maar sterker van, jezelf als bedrijf constant heruitvinden is en blijft een uitdaging.'Na haar werkuren is Marijke Verhavert vooral mama. 'Thuis heb ik drie jongvolwassen kinderen rondlopen. Ik beschouw het als een groot geluk om met hen op te trekken. Ze houden me jong en zorgen ervoor dat ik op de hoogte blijf van de laatste nieuwigheden op het vlak van mode en muziek.'