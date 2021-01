Beveiligingsbedrijf Kaspersky heeft een nieuwe topman voor de Benelux en Noordelijke landen. Hij moet onder meer het bedrijf in Scandinavië uitbouwen.

De Nederlander wordt general manager Benelux en Nordics bij het bedrijf en wordt zo naast de Benelux ook verantwoordelijk voor Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland.

In Scandinavië krijgt hij de opdracht de channel aanwezigheid uit te bouwen. Voor de Benelux is de boodschap om te groeien in Enterprise. Daarnaast wil hij in beide regio's strategische partners werven voor de 'niet-EPP portfolio'.

Beunk werkt sinds 2019 voor het Russische beveiligingsbedrijf waar hij hoofd B2B sales voor dezelfde regio was. Voor die tijd werkte hij ruim twee jaar voor beveiliger Carbon Black. Daarvoor was hij onder meer actief bij Arrow ECS, Promise Technology, Nedis en Océ.

In zijn nieuwe functie volgt hij Martijn van Lom op die de functie na tien jaar het bedrijf verliet.

