Mathilde Leroy, proposal manager bij Amazon Web Services, werd in 2015 genomineerd voor de Young ICT Lady of the Year-verkiezing. 'Organisaties die niet snel genoeg innoveren ten behoeve van hun klanten, zullen achteropraken', waarschuwt ze.

Het stond in de sterren geschreven dat Mathilde Leroy in de IT-sector zou belanden. Haar ouders waren leraar technologie en bij haar thuis waren van kindsbeen af computers aanwezig, te beginnen met een Thomson MO5.

'Het was vanzelfsprekend om nieuwe technologie te gebruiken', steekt Mathilde Leroy van wal. 'De echte fascinatie kwam toen ik begreep wat we met die nieuwe technologie konden bereiken en hoe ze mensen kon helpen. Mijn moeder werkte dan ook nog eens op een achterstandsschool. Het enige doel van veel van die meisjes was trouwen, thuisblijven en kinderen grootbrengen. Als kind hoorde ik mijn moeder iedere week vertellen hoe ze tegen een dergelijke mentaliteit vocht, hoe ze deze meisjes liet inzien dat ze een eigen baan konden hebben en op eigen kracht veel konden bereiken. Het is het soort boodschap dat me is bijgebleven. Zelfs vandaag.'

Hoe ontwrichtend moet het voor mijn klanten in die tijd geweest zijn, om mij een lijnkaart te zien installeren, terwijl ik acht maanden zwanger was.

Haar nominatie voor de Young ICT Lady of the Year-verkiezing in 2015 deed haar inzien dat vrouw zijn in de ICT-wereld iets speciaals is. Tot dan had ze het altijd normaal gevonden om een van de zes meisjes te zijn die telecommunicatie studeerden, samen met 110 jongens. 'Of dat het een correcte verhouding was om de enige vrouwelijke ingenieur te zijn in het bedrijf waar ik werkte. Ik nam toen een stap terug en besefte hoe ontwrichtend het voor mijn klanten in die tijd geweest moet zijn om mij een lijnkaart te zien installeren, terwijl ik acht maanden zwanger was.'

Vanaf dat moment besloot Mathilde Leroy een actieve rol te spelen in het verwelkomen van vrouwen in de IT-sector, door consequent inclusiegedrag te vertonen en IT te promoten op middelbare scholen.

Op het moment van de Data News-nominatie, was zij projectmanager bij Dimension Data. 'Momenteel werk ik als proposal manager bij Amazon Web Services, omdat ik meer wil leren over de zakelijke behoeften van de klanten en wil begrijpen hoe technologie hun problemen kan oplossen. Ik luister naar klanten, begrijp hun uitdagingen en innoveer namens hen', legt ze uit. 'Voor mij is dit zo goed als de ideale baan. Ik help klanten en de bredere gemeenschap door mijn IT-kennis, emotionele intelligentie, creativiteit en organisatorische vaardigheden te gebruiken, terwijl ik zelf elke dag bijleer.'

Blijven innoveren

De grootste uitdaging voor de ICT-sector is volgens haar het hanteren van het juiste innovatietempo. 'Organisaties die niet snel genoeg innoveren ten behoeve van hun klanten, zullen achteropraken. Maar de sector staat ook voor nieuwe uitdagingen, zoals het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen op vlak van milieu. IT moet bedrijven en gemeenschappen zoveel mogelijk ondersteunen, maar het is van cruciaal belang dat dit gebeurt terwijl onze planeet en toekomstige generaties worden beschermd.'

Organisaties moeten ook blijven werken aan gendergelijkheid, een divers personeelsbestand en een cultuur van inclusie, voegt Mathilde Leroy eraan toe. 'Het is een positieve ontwikkeling dat veel bedrijven nu programma's lanceren om de positie van vrouwen binnen de ICT-sector te versterken. Dat zal het bewustzijn rond het onderwerp vergroten en helpen om de kloof in gendergelijkheid te dichten.'

Veel van Mathildes vrije tijd gaat naar haar drie kinderen. 'Soms voor leuke activiteiten, soms voor alle logistiek die erbij komt kijken. Vóór covid-19 speelde ik graag theater. Ik fiets naar mijn werk. Dat is handig om 's ochtends energie op te doen en om 's avonds met een frisse geest thuis te komen.'

