Samen met twee partners richt Matthias Dobbelaere-Welvaert een 'legal tech & design agency' op. Die wil de juridische markt vernieuwen en onder meer juridische documenten leesbaarder maken.

Dobbelaere-Welvaert maakte in april bekend dat hij deJuristen overlaat aan de Cronos Groep en het bedrijf verlaat. Vandaag maakt hij bekend dat hij samen met twee partners Ethel opricht.

De nieuwe start-up wil enerzijds eigen juridische technologie ontwikkelen en juridische documenten verfraaien en leesbaarder maken. Anderzijds ziet het bedrijf ook een positie als tussenpersoon in het aanbieden van bestaande tools aan onder meer advocatenkantoren, of in 'CIO-as-a-service' waarbij het bedrijven helpt met hun legal tech solution.

Het bedrijf wordt, naast Dobbelaere-Welvaert, mee opgericht door Pieter-Jan Franssen, die de rol van Chief Business op zich neemt. Franssen heeft een achtergrond als advocaat. "Overal in de Europese Unie staan spelers op om bedrijfsjuristen, advocaten en andere juridische spelers te helpen om efficiënter te werken. Aan die efficiënte willen we met Ethel bijdragen", aldus Franssen.

De andere partner is Daan Vansimpsen. Hij is notarieel advocaat van opleiding en was de afgelopen jaren actief in de fintechsector. Bij Ethel is hij Chief Innovation. Dobbelaere-Welvaert wordt Chief Creative.